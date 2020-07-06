В Вологодской области локализовали пожар на мебельном комбинате

"Пожар на территории Череповецкого фанерно-мебельного комбината локализован на площади 300 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, из здания самостоятельно вышли семь человек. При тушении пожара работали 30 человек и 10 единиц техники.