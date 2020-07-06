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В Вологодской области локализовали пожар на мебельном комбинате
Сотрудники МЧС локализовали пожар площадью 300 квадратных метров на территории Череповецкого фанерно-мебельного комбината в Вологодской области, сообщает... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:10
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вологодская область
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вологодская область, происшествия

В Вологодской области локализовали пожар на мебельном комбинате

16:10 06.07.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ во время учений
Сотрудник МЧС РФ во время учений
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Сотрудники МЧС локализовали пожар площадью 300 квадратных метров на территории Череповецкого фанерно-мебельного комбината в Вологодской области, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"Пожар на территории Череповецкого фанерно-мебельного комбината локализован на площади 300 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, из здания самостоятельно вышли семь человек. При тушении пожара работали 30 человек и 10 единиц техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вологодская областьПроисшествия
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