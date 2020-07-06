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Россия поставила Сербии вертолеты, истребители и комплексы ПВО
Россия за последние четыре года поставила Сербии вертолеты Ми-35М и Ми-17В-5, истребители МиГ-29, а также системы противовоздушной обороны "Панцирь-С1", сообщил РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:04
ми-35м
дмитрий шугаев
панцирь-с1
миг-29
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
сербия
в мире
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ми-35м, дмитрий шугаев, панцирь-с1, миг-29, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), сербия, в мире

Россия поставила Сербии вертолеты, истребители и комплексы ПВО

16:04 06.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкУдарные вертолеты Ми-35 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве
Ударные вертолеты Ми-35 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Россия за последние четыре года поставила Сербии вертолеты Ми-35М и Ми-17В-5, истребители МиГ-29, а также системы противовоздушной обороны "Панцирь-С1", сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
"Среди завершенных контрактов могу отметить поставку в прошлом году партии вертолетов Ми-17В-5, первая партия которых была поставлена Сербии еще в 2016 году. В июне 2018 года был подписан контракт на поставку вертолетов Ми-35М, техника поставлена в конце 2019 года. Ну и … батарея ЗРПК "Панцирь-С1" была поставлена в начале 2020 года", - сказал Шугаев в интервью сербскому онлайн-ресурсу "Глас явности".
Помимо самой поставки, в 2019 году прошло обучение специалистов эксплуатации и боевому применению и "Панцирей", и вертолетов "Ми".
"Это необходимо для того, чтобы ваши военнослужащие могли приступить к работе с российской техникой сразу после ее отгрузки в Сербию", - уточнил директор ФСВТС.
Шугаев напомнил, что на вооружении Сербии стоят истребители МиГ-29, шесть из которых были поставлены со складов (то есть "из наличия") Минобороны России.
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
Вчера, 16:03
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Ми-35МДмитрий ШугаевПанцирь-С1МиГ-29Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)СербияВ мире
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