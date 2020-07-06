Россия поставила Сербии вертолеты, истребители и комплексы ПВО

"Среди завершенных контрактов могу отметить поставку в прошлом году партии вертолетов Ми-17В-5, первая партия которых была поставлена Сербии еще в 2016 году. В июне 2018 года был подписан контракт на поставку вертолетов Ми-35М, техника поставлена в конце 2019 года. Ну и … батарея ЗРПК "Панцирь-С1" была поставлена в начале 2020 года", - сказал Шугаев в интервью сербскому онлайн-ресурсу "Глас явности".