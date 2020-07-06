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В ФСВТС не исключили возможности бартера в сделках на рынке вооружения
Россия может использовать бартер при сделках в рамках военно-технического сотрудничества, но только в качестве исключения, заявил директор Федеральной службы по РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:03
россия
дмитрий шугаев
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
безопасность
экономика
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россия, дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), безопасность, экономика

В ФСВТС не исключили возможности бартера в сделках на рынке вооружения

16:03 06.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкДиректор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Россия может использовать бартер при сделках в рамках военно-технического сотрудничества, но только в качестве исключения, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
"Во времена СССР такие варианты сотрудничества действительно практиковались. Однако современные реалии диктуют иные условия. Мировой рынок вооружения – это такой же рынок, существующий по экономическим законам, а торговля все-таки предполагает продажу товара, а не обмен", - сказал Шугаев в интервью сербскому онлайн-ресурсу "Глас явности".
При этом, отметил он, нельзя отрицать, что, поскольку США и некоторые другие страны продолжают практиковать антироссийские санкции как инструмент давления на наших партнеров, использование бартера "вновь становится жизнеспособной альтернативой".
"И все же в обозримой перспективе не думаю, что мы будем активно тиражировать этот вариант, и он скорее останется исключением", - добавил глава ФСВТС.
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РоссияДмитрий ШугаевФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)БезопасностьЭкономика
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