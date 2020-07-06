Россия готовит танк "Армата" к поставкам за рубеж

"Российские производители готовы предложить потенциальным покупателям и системы ПВО, такие как С-300 и С-400, и современные самолеты и вертолеты. Готовим к продажам легкий истребитель МиГ-35, продвигаем современнейший танк Т-14 "Армата". Одним словом, нам есть что предложить", - сказал Шугаев в интервью сербскому онлайн-ресурсу "Глас явности".