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Россия готовит танк "Армата" к поставкам за рубеж
Россия готовит к продаже за рубеж новейший танк Т-14 на платформе "Армата", сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС)... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:03
россия
дмитрий шугаев
безопасность
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https://radiosputnik.ria.ru/20200704/1573882266.html
Не рановато ли новейшую российскую военную технику за бугор продавать? Один экземпляр (со всеми его секретами) по-любому в Штатах окажется. Оно России так необходимо?
21
6
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, дмитрий шугаев, безопасность

Россия готовит танк "Армата" к поставкам за рубеж

16:03 06.07.2020
1288
© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкТанки Т-14 "Армата"
Танки Т-14 Армата
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
Танки Т-14 "Армата". Архивное фото
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Россия готовит к продаже за рубеж новейший танк Т-14 на платформе "Армата", сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
"Российские производители готовы предложить потенциальным покупателям и системы ПВО, такие как С-300 и С-400, и современные самолеты и вертолеты. Готовим к продажам легкий истребитель МиГ-35, продвигаем современнейший танк Т-14 "Армата". Одним словом, нам есть что предложить", - сказал Шугаев в интервью сербскому онлайн-ресурсу "Глас явности".
Танк Т-14 Армата на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
4 июля, 09:56
Технологии на службе армии. На "Армате" опробовали беспилотный режим
Т-14 - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Танк "Армата" предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.
На форуме "Армия-2018" Минобороны России подписало контракт о закупке у "Уралвагонзавода" 132 боевых машин Т-14 и Т-15 на платформе "Армата". Как сообщал замминистра обороны Алексей Криворучко, весь контракт будет выполнен до конца 2021 года.
326102919
Обсудить 6
РоссияДмитрий ШугаевБезопасность
Популярные комментарии
Не рановато ли новейшую российскую военную технику за бугор продавать? Один экземпляр (со всеми его секретами) по-любому в Штатах окажется. Оно России так необходимо?
6 июля, 16:57
aalnoor1953
2000100
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