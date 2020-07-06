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Сербия заинтересована в покупке у России системы ПВО, заявили в ФСВТС
Сербия заинтересована в покупке у России комплексов ПВО, помимо уже полученных "Панцирь-С1", сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:06
дмитрий шугаев
панцирь-с1
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
рособоронэкспорт
сербия
европа
в мире
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дмитрий шугаев, панцирь-с1, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), рособоронэкспорт, сербия, европа, в мире

Сербия заинтересована в покупке у России системы ПВО, заявили в ФСВТС

16:06 06.07.2020
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© Фото предоставлено пресс-службой ФСВТСДиректор ФСВТС Дмитрий Евгеньевич Шугаев
Директор ФСВТС Дмитрий Евгеньевич Шугаев
© Фото предоставлено пресс-службой ФСВТС
Директор ФСВТС Дмитрий Евгеньевич Шугаев. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Сербия заинтересована в покупке у России комплексов ПВО, помимо уже полученных "Панцирь-С1", сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
"Сербия также выражает заинтересованность в приобретении и других систем ПВО. Мы готовы оказывать вам, нашему давнему союзнику и надежному партнеру, содействие в этом вопросе", - сказал Шугаев в интервью сербскому онлайн-ресурсу "Глас явности".
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
Вчера, 16:03
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Он отметил, что российские производители и спецэкспортер "Рособоронэкспорт" предлагают сегодня не только широкую линейку первоклассных средств ПВО различного радиуса действия, но и комплексные решения по созданию единого сверхнадежного контура ПВО.
"Мы открыты для обсуждения, но о конкретных результатах говорить пока преждевременно", - добавил директор ФСВТС.
Сербия, крупнейший импортер российского оружия и военной техники в Европе, получила батарею "Панцирь-С1" в конце февраля.
Президент Сербии Александр Вучич
23 февраля, 13:06
Вучич ожидает давления на Белград из-за покупки ЗРПК "Панцирь-С1"
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Дмитрий ШугаевПанцирь-С1Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)РособоронэкспортСербияЕвропаВ мире
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