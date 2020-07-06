Сербия заинтересована в покупке у России системы ПВО, заявили в ФСВТС

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Сербия заинтересована в покупке у России комплексов ПВО, помимо уже полученных "Панцирь-С1", сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
"Сербия также выражает заинтересованность в приобретении и других систем ПВО. Мы готовы оказывать вам, нашему давнему союзнику и надежному партнеру, содействие в этом вопросе", - сказал Шугаев в интервью сербскому онлайн-ресурсу "Глас явности".
Он отметил, что российские производители и спецэкспортер "Рособоронэкспорт" предлагают сегодня не только широкую линейку первоклассных средств ПВО различного радиуса действия, но и комплексные решения по созданию единого сверхнадежного контура ПВО.
"Мы открыты для обсуждения, но о конкретных результатах говорить пока преждевременно", - добавил директор ФСВТС.
Сербия, крупнейший импортер российского оружия и военной техники в Европе, получила батарею "Панцирь-С1" в конце февраля.
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