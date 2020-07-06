На Кубани рассказали о семье подозреваемой в убийстве племянника

"Обычные деревенские семьи. Они у нас на учете не стояли, социально опасными не числились, просто как многодетные, и одна семья, и вторая... Они между собой родственники… Он (убитый мальчик) к ним очень часто в гости ходил, потому что у них детки-двойняшки. Он любил туда ходить, и его дядя очень любил. Очень хороший мальчик был", - пояснил собеседник агентства.