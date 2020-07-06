На Кубани рассказали о семье подозреваемой в убийстве племянника

СОЧИ, 6 июл - РИА Новости. Семья жительницы Кубани, по версии следствия, убившей год назад племянника, была обычной и на учете не состояла, сообщил РИА Новости представитель министерства труда и социального развития Краснодарского края.
В мае 2019 года в правоохранительные органы поступила информация о пропаже ребенка. Сообщалось, что он вышел из дома в станице Баговской и не вернулся. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Следствие заявило о причастности к убийству сожительницы дяди пропавшего мальчика, 6 июля она была задержана и взята под стражу. Как отмечает СК, по словам женщины, мальчик пришел к ней домой и громко слушал музыку, чем мог разбудить ее детей, произошла ссора, в ходе которой женщина его задушила.
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"Они у нас на учете нигде не стояли, как неблагополучные не числились. Никаких по ним обращений, заявлений, негатива, ничего нет, мы проверили все базы. Они не стоят ни в комиссии по делам несовершеннолетних. Никаких нареканий к этой семье не было", - пояснил представитель министерства.
В администрации станицы Баговской агентству также сообщили, что обе семьи ничем не выделялись и жили достаточно дружно. В семье женщины, подозреваемой в убийстве, трое детей: восьмилетний сын от первого брака и двухлетние мальчики-близнецы от второго брака с дядей убитого мальчика. При этом с 2019 года супруги находятся в разводе, хотя и проживали вместе. Также в семье убитого девятилетнего мальчика остались еще двое детей 13 и двух лет.
"Обычные деревенские семьи. Они у нас на учете не стояли, социально опасными не числились, просто как многодетные, и одна семья, и вторая... Они между собой родственники… Он (убитый мальчик) к ним очень часто в гости ходил, потому что у них детки-двойняшки. Он любил туда ходить, и его дядя очень любил. Очень хороший мальчик был", - пояснил собеседник агентства.
Власти заявили, что не будут инициировать ограничение родительских прав женщины, подозреваемой в убийстве, а воспитанием детей займется их отец.