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На Кубани рассказали о семье подозреваемой в убийстве племянника
Семья жительницы Кубани, по версии следствия, убившей год назад племянника, была обычной и на учете не состояла, сообщил РИА Новости представитель министерства... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:00
следственный комитет россии (ск рф)
краснодарский край
происшествия
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краснодарский край
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край, происшествия

На Кубани рассказали о семье подозреваемой в убийстве племянника

16:00 06.07.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
СОЧИ, 6 июл - РИА Новости. Семья жительницы Кубани, по версии следствия, убившей год назад племянника, была обычной и на учете не состояла, сообщил РИА Новости представитель министерства труда и социального развития Краснодарского края.
В мае 2019 года в правоохранительные органы поступила информация о пропаже ребенка. Сообщалось, что он вышел из дома в станице Баговской и не вернулся. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Следствие заявило о причастности к убийству сожительницы дяди пропавшего мальчика, 6 июля она была задержана и взята под стражу. Как отмечает СК, по словам женщины, мальчик пришел к ней домой и громко слушал музыку, чем мог разбудить ее детей, произошла ссора, в ходе которой женщина его задушила.
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"Они у нас на учете нигде не стояли, как неблагополучные не числились. Никаких по ним обращений, заявлений, негатива, ничего нет, мы проверили все базы. Они не стоят ни в комиссии по делам несовершеннолетних. Никаких нареканий к этой семье не было", - пояснил представитель министерства.
В администрации станицы Баговской агентству также сообщили, что обе семьи ничем не выделялись и жили достаточно дружно. В семье женщины, подозреваемой в убийстве, трое детей: восьмилетний сын от первого брака и двухлетние мальчики-близнецы от второго брака с дядей убитого мальчика. При этом с 2019 года супруги находятся в разводе, хотя и проживали вместе. Также в семье убитого девятилетнего мальчика остались еще двое детей 13 и двух лет.
"Обычные деревенские семьи. Они у нас на учете не стояли, социально опасными не числились, просто как многодетные, и одна семья, и вторая... Они между собой родственники… Он (убитый мальчик) к ним очень часто в гости ходил, потому что у них детки-двойняшки. Он любил туда ходить, и его дядя очень любил. Очень хороший мальчик был", - пояснил собеседник агентства.
Власти заявили, что не будут инициировать ограничение родительских прав женщины, подозреваемой в убийстве, а воспитанием детей займется их отец.
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Следственный комитет России (СК РФ)Краснодарский крайПроисшествия
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