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В США завершают испытания "коктейля" из антител против COVID-19
Американская биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals сообщила о начале последней стадии испытаний своего "коктейля" из двух антител для... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:59
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коронавирус covid-19
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США завершают испытания "коктейля" из антител против COVID-19

15:59 06.07.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовЕмкость с антигеном с меткой в лаборатории в технопарке "Сколково"
Емкость с антигеном с меткой в лаборатории в технопарке Сколково
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Американская биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals сообщила о начале последней стадии испытаний своего "коктейля" из двух антител для предупреждения COVID-19 и второй фазы для лечения пациентов с коронавирусом.
"В рамках третьей фазы будет проведена оценка способности (коктейля - ред.) REGN-COV2 предотвращать заражение среди неинфицированных людей, которые подвергались непосредственному контакту с пациентом с COVID-19", - говорится в сообщении компании.
Кроме того, препарат перешел во вторую фазу испытаний для лечения госпитализированных или негоспитализированных пациентов. Отмечается, что первая фаза получила положительные отзывы о безопасности при испытании на 30 пациентах.
Третья фаза испытания для предотвращения вируса проводится в 100 регионах, в нем могут принять участие 2 тысячи человек. Испытания способности "коктейля" лечить вирус планируется провести в 150 регионах в США, Бразилии, Мексике и Чили.
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"Мы проводим одновременные регулируемые испытания, чтобы как можно быстрее двигаться вперед и обеспечить потенциальное решение для предупреждения и лечения инфекций COVID-19 даже в разгар продолжающейся глобальной пандемии", - приводятся на сайте компании слова ее главы Джорджа Янкопулоса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
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