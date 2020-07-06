https://ria.ru/20200706/1573962369.html
В США завершают испытания "коктейля" из антител против COVID-19
Американская биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals сообщила о начале последней стадии испытаний своего "коктейля" из двух антител для... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:59
2020-07-06T15:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, сша, в мире
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Американская биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals сообщила о начале последней стадии испытаний своего "коктейля" из двух антител для предупреждения COVID-19 и второй фазы для лечения пациентов с коронавирусом.
"В рамках третьей фазы будет проведена оценка способности (коктейля - ред.) REGN-COV2 предотвращать заражение среди неинфицированных людей, которые подвергались непосредственному контакту с пациентом с COVID-19", - говорится в сообщении компании.
Кроме того, препарат перешел во вторую фазу испытаний для лечения госпитализированных или негоспитализированных пациентов. Отмечается, что первая фаза получила положительные отзывы о безопасности при испытании на 30 пациентах.
Третья фаза испытания для предотвращения вируса проводится в 100 регионах, в нем могут принять участие 2 тысячи человек. Испытания способности "коктейля" лечить вирус планируется провести в 150 регионах в США
, Бразилии
, Мексике
и Чили
.
"Мы проводим одновременные регулируемые испытания, чтобы как можно быстрее двигаться вперед и обеспечить потенциальное решение для предупреждения и лечения инфекций COVID-19 даже в разгар продолжающейся глобальной пандемии", - приводятся на сайте компании слова ее главы Джорджа Янкопулоса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.