"Шеф-редактором сайта "Ведомостей" стал Александр Дементьев. Раньше был IT-корреспондентом РБК, потом возглавил онлайн-редакцию РБК, а последние несколько лет работал в Rambler", - написала Болецкая в своем Telegram-канале.

Ранее пять заместителей главного редактора "Ведомостей" сообщили об уходе из газеты в качестве протеста против назначения главредом Андрея Шмарова. Назначить Шмарова, против которого выступали в коллективе издания, рекомендовал совет директоров "Бизнес ньюс медиа".

До этого редакция "Ведомостей" опубликовала на сайте издания сообщение о том, что изменение редакционной политики газеты исполняющим на тот момент обязанности главного редактора Шмаровым подрывает доверие аудитории. Сам Шмаров в разговоре с РИА Новости рассказал, что издание не может быть независимым от руководства, а появление на сайте редакционного заявления лишь подтверждает наличие свободы выражения мнений.