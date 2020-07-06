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Шеф-редактором сайта "Ведомостей" стал Александр Дементьев
Шеф-редактором сайта "Ведомостей" стал Александр Дементьев, в прошлом возглавлявший онлайн-редакцию РБК, сообщила редактор отдела медиа Ксения Болецкая. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:56
ведомости
демьян кудрявцев
рбк (медиагруппа)
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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ведомости, демьян кудрявцев, рбк (медиагруппа), общество

Шеф-редактором сайта "Ведомостей" стал Александр Дементьев

15:56 06.07.2020
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© РИА Новости / Мария Косарева Газеты "Ведомости". Архивное фото
Газеты Ведомости. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Косарева
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Шеф-редактором сайта "Ведомостей" стал Александр Дементьев, в прошлом возглавлявший онлайн-редакцию РБК, сообщила редактор отдела медиа Ксения Болецкая.
"Шеф-редактором сайта "Ведомостей" стал Александр Дементьев. Раньше был IT-корреспондентом РБК, потом возглавил онлайн-редакцию РБК, а последние несколько лет работал в Rambler", - написала Болецкая в своем Telegram-канале.
Ранее пять заместителей главного редактора "Ведомостей" сообщили об уходе из газеты в качестве протеста против назначения главредом Андрея Шмарова. Назначить Шмарова, против которого выступали в коллективе издания, рекомендовал совет директоров "Бизнес ньюс медиа".
До этого редакция "Ведомостей" опубликовала на сайте издания сообщение о том, что изменение редакционной политики газеты исполняющим на тот момент обязанности главного редактора Шмаровым подрывает доверие аудитории. Сам Шмаров в разговоре с РИА Новости рассказал, что издание не может быть независимым от руководства, а появление на сайте редакционного заявления лишь подтверждает наличие свободы выражения мнений.
Стопка газет
3 июля, 15:46
Новый издатель "Ведомостей" получил письмо от редакции с рядом требований
В марте акционеры "Ведомостей" Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур объявили о предварительной договоренности о продаже 100% акций АО "БНМ", которое издает "Ведомости". Двадцать девятого мая было объявлено, что акции и активы АО "Бизнес Ньюс Медиа" перешли АО "Саппорт" в лице его учредителя Ивана Еремина.
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ВедомостиДемьян КудрявцевРБК (медиагруппа)Общество
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