https://ria.ru/20200706/1573962194.html
Шеф-редактором сайта "Ведомостей" стал Александр Дементьев
Шеф-редактором сайта "Ведомостей" стал Александр Дементьев, в прошлом возглавлявший онлайн-редакцию РБК, сообщила редактор отдела медиа Ксения Болецкая. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:56
2020-07-06T15:56
ведомости
демьян кудрявцев
рбк (медиагруппа)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ведомости, демьян кудрявцев, рбк (медиагруппа), общество
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Шеф-редактором сайта "Ведомостей"
стал Александр Дементьев, в прошлом возглавлявший онлайн-редакцию РБК
, сообщила редактор отдела медиа Ксения Болецкая.
"Шеф-редактором сайта "Ведомостей" стал Александр Дементьев. Раньше был IT-корреспондентом РБК, потом возглавил онлайн-редакцию РБК, а последние несколько лет работал в Rambler", - написала Болецкая в своем Telegram-канале.
Ранее пять заместителей главного редактора "Ведомостей" сообщили об уходе из газеты в качестве протеста против назначения главредом Андрея Шмарова. Назначить Шмарова, против которого выступали в коллективе издания, рекомендовал совет директоров "Бизнес ньюс медиа".
До этого редакция "Ведомостей" опубликовала на сайте издания сообщение о том, что изменение редакционной политики газеты исполняющим на тот момент обязанности главного редактора Шмаровым подрывает доверие аудитории. Сам Шмаров в разговоре с РИА Новости рассказал, что издание не может быть независимым от руководства, а появление на сайте редакционного заявления лишь подтверждает наличие свободы выражения мнений.
В марте акционеры "Ведомостей" Демьян Кудрявцев
, Владимир Воронов и Мартин Помпадур объявили о предварительной договоренности о продаже 100% акций АО "БНМ", которое издает "Ведомости". Двадцать девятого мая было объявлено, что акции и активы АО "Бизнес Ньюс Медиа" перешли АО "Саппорт" в лице его учредителя Ивана Еремина.