https://ria.ru/20200706/1573962165.html
Свердловский вице-губернатор ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 в семье
Коронавирус выявлен у члена семьи вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько, чиновник самоизолировался у себя дома. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:56
2020-07-06T16:09
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Коронавирус
выявлен у члена семьи вице-губернатора Свердловской области
Сергея Бидонько, чиновник самоизолировался у себя дома.
"Пока все анализы отрицательные. Самочувствие хорошее, температуры нет. У меня в семье выявилось", - сказал Бидонько РИА Новости в понедельник, уточнив, что у одного из членов семьи выявлен положительный тест на коронавирус, однако, у кого именно, пояснять не стал.
Вице-губернатор добавил, что самоизолировался и находится дома. По его словам, члены его семьи сдают тесты на коронавирус.
"Мы каждые два-три дня сдаем (анализы на коронавирус)", - отметил Бидонько.
Он уточнил, что член его семьи, заболевший COVID-19, чувствует себя нормально, заболевание протекает в легкой форме, он также находится дома.
По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим числом заболевших коронавирусом: лабораторно подтверждены 14 303 случая заболевания. Всего врачи вылечили 8442 пациента, 131 человек скончался.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.