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Свердловский вице-губернатор ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 в семье
Коронавирус выявлен у члена семьи вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько, чиновник самоизолировался у себя дома. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:09
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, свердловская область, общество

Свердловский вице-губернатор ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 в семье

15:56 06.07.2020 (обновлено: 16:09 06.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Коронавирус выявлен у члена семьи вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько, чиновник самоизолировался у себя дома.
"Пока все анализы отрицательные. Самочувствие хорошее, температуры нет. У меня в семье выявилось", - сказал Бидонько РИА Новости в понедельник, уточнив, что у одного из членов семьи выявлен положительный тест на коронавирус, однако, у кого именно, пояснять не стал.
Вице-губернатор добавил, что самоизолировался и находится дома. По его словам, члены его семьи сдают тесты на коронавирус.
"Мы каждые два-три дня сдаем (анализы на коронавирус)", - отметил Бидонько.
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Он уточнил, что член его семьи, заболевший COVID-19, чувствует себя нормально, заболевание протекает в легкой форме, он также находится дома.
По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим числом заболевших коронавирусом: лабораторно подтверждены 14 303 случая заболевания. Всего врачи вылечили 8442 пациента, 131 человек скончался.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСвердловская областьОбщество
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