Свердловский вице-губернатор ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 в семье

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. выявлен у члена семьи вице-губернатора Коронавирус выявлен у члена семьи вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько, чиновник самоизолировался у себя дома.

"Пока все анализы отрицательные. Самочувствие хорошее, температуры нет. У меня в семье выявилось", - сказал Бидонько РИА Новости в понедельник, уточнив, что у одного из членов семьи выявлен положительный тест на коронавирус, однако, у кого именно, пояснять не стал.

Вице-губернатор добавил, что самоизолировался и находится дома. По его словам, члены его семьи сдают тесты на коронавирус.

"Мы каждые два-три дня сдаем (анализы на коронавирус)", - отметил Бидонько.

Он уточнил, что член его семьи, заболевший COVID-19, чувствует себя нормально, заболевание протекает в легкой форме, он также находится дома.

По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим числом заболевших коронавирусом: лабораторно подтверждены 14 303 случая заболевания. Всего врачи вылечили 8442 пациента, 131 человек скончался.