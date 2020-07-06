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https://ria.ru/20200706/1573962033.html
Триллер "Неистовый" выйдет в российский прокат 30 июля
Триллер Деррика Борте "Неистовый" с Расселом Кроу в главной роли выйдет в российский прокат 30 июля, сообщила в понедельник пресс-служба компании "Вольга". РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:53
культура
рассел кроу
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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рассел кроу

Триллер "Неистовый" выйдет в российский прокат 30 июля

15:53 06.07.2020
23
© Flickr / m4tikКинотеатр
Кинотеатр
© Flickr / m4tik
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Триллер Деррика Борте "Неистовый" с Расселом Кроу в главной роли выйдет в российский прокат 30 июля, сообщила в понедельник пресс-служба компании "Вольга".
"Спешим сообщить, что триллер "Неистовый" с обладателем премии "Оскар" Расселом Кроу в главной роли кинокомпания "Вольга" выпустит в кинотеатральный прокат 30 июля", - говорится в сообщении.
Герой Кроу - водитель автомобиля, с которым повздорила на дороге мать-одиночка, не подозревая, что тем самым нажила себе безжалостного врага. Теперь он не остановится, пока не преподаст страшный урок своей жертве и всем, кто ей дорог. У женщины и ее сына не остается другого выбора, кроме как попытаться выжить в этой набирающей скорость смертельной игре.
Роли в фильме также исполнили Карен Писториус, Гэбриел Бейтман, Джимми Симпсон и другие.
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