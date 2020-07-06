Триллер "Неистовый" выйдет в российский прокат 30 июля

Герой Кроу - водитель автомобиля, с которым повздорила на дороге мать-одиночка, не подозревая, что тем самым нажила себе безжалостного врага. Теперь он не остановится, пока не преподаст страшный урок своей жертве и всем, кто ей дорог. У женщины и ее сына не остается другого выбора, кроме как попытаться выжить в этой набирающей скорость смертельной игре.