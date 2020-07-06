Молдавия может лишиться помощи от ЕС из-за бойкота оппозиции, заявил Кику

"Правительство выполнило все условия ЕС для получения 100 миллионов евро, эти деньги нужны для поддержки граждан и экономики. Проблема в том, что эта сумма включена в проект пересмотра бюджета, за который правительство взяло на себя ответственность,.. пока некоторые парламентарии думают об электорате, а не о людях, деньги не могут попасть в бюджет", - написал Кику на своей странице в Facebook.