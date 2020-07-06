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Молдавия может лишиться помощи от ЕС из-за бойкота оппозиции, заявил Кику
Премьер Молдавии Ион Кику считает, что республика может лишиться помощи от Евросоюза в размере 100 миллионов евро, поскольку оппозиция блокирует работу в... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:50
ион кику
игорь додон
евросоюз
молдавия
в мире
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ион кику, игорь додон, евросоюз, молдавия, в мире

Молдавия может лишиться помощи от ЕС из-за бойкота оппозиции, заявил Кику

15:50 06.07.2020
1184
© Sputnik / Родион ПрокаПремьер-министр Молдавии Ион Кику
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
© Sputnik / Родион Прока
Премьер-министр Молдавии Ион Кику. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 июл - РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику считает, что республика может лишиться помощи от Евросоюза в размере 100 миллионов евро, поскольку оппозиция блокирует работу в парламенте и отказывается рассматривать проект пересмотра бюджета, ответственность за который взял на себя кабмин.
Молдавская оппозиция, бойкотируя инициативу правительства, сорвала уже три заседания парламента.
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"Правительство выполнило все условия ЕС для получения 100 миллионов евро, эти деньги нужны для поддержки граждан и экономики. Проблема в том, что эта сумма включена в проект пересмотра бюджета, за который правительство взяло на себя ответственность,.. пока некоторые парламентарии думают об электорате, а не о людях, деньги не могут попасть в бюджет", - написал Кику на своей странице в Facebook.
Правительство республики 1 июля взяло на себя ответственность за пересмотр четырех проектов, которые касаются пересмотра государственного бюджета на этот год. Кабмин предлагает выделить дополнительные средства для социальной поддержки граждан: увеличить зарплату медработников, выделить материальную помощь пенсионерам, увеличить фонд субсидий для сельского хозяйства, а также поддержать мелкие и средние предприятия. В результате этих изменений дефицит госбюджета составит около миллиарда долларов. Правительство рассчитывает покрыть его за счет грантов, займов и доходов от приватизации.
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Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что сделает все возможное, чтобы провести досрочные парламентские выборы, потому что он не видит другого выхода из политического кризиса. Он допускает, что кабмин может уйти в отставку, чтобы спровоцировать досрочные парламентские выборы. Его позицию разделил премьер Кику, который заявил, что парламент дискредитировал себя отказом работать с правительством.
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Ион КикуИгорь ДодонЕвросоюзМолдавияВ мире
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