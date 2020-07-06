https://ria.ru/20200706/1573961869.html
В Тюменской области за 2 года построят 31 современную школу
В Тюменской области в ближайшие два года планируется построить 31 школу на 1226 учебных и 416 дошкольных мест в рамках программ строительства... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:50
2020-07-06T15:50
тюменская область
александр моор
тюменская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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александр моор, тюменская область
ТЮМЕНЬ, 6 июл - РИА Новости.
В Тюменской области
в ближайшие два года планируется построить 31 школу на 1226 учебных и 416 дошкольных мест в рамках программ строительства общеобразовательных организаций и замены деревянных школьных зданий, сообщает департамент общественных связей региона.
Реализацию программ обсудили на заседании президиума регионального правительства, которое провел губернатор Александр Моор
.
Из числа школ, которые предстоит возвести, 14 находятся в труднодоступных районах. В капитальном исполнении будут построены 18 зданий , 13 — модульные конструкции. Кроме того, при строительстве школ в некоторых небольших населенных пунктах будут предусмотрены и помещения для размещения 15 ФАПов.
По слова заместителя главы региона, начальника главного управления строительства области Сергея Шустова, на 1 июля начато строительство пяти школ, в проектировании еще 15. По другим объектам ведутся конкурсные процедуры на выполнение строительно-монтажных работ и госэкспертизы проектно-сметной документации.
К сентябрю 2020 года строители планируют сдать начальную школу в деревне Епанчина Тобольского района, еще три школы на 84 учебных и 47 дошкольных мест появятся до конца года в деревне Индери, послеке Курья и селе Касьяново Вагайского района.