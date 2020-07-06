В Тюменской области за 2 года построят 31 современную школу

ТЮМЕНЬ, 6 июл - РИА Новости. В Тюменской области в ближайшие два года планируется построить 31 школу на 1226 учебных и 416 дошкольных мест в рамках программ строительства общеобразовательных организаций и замены деревянных школьных зданий, сообщает департамент общественных связей региона.

Реализацию программ обсудили на заседании президиума регионального правительства, которое провел губернатор Александр Моор

Из числа школ, которые предстоит возвести, 14 находятся в труднодоступных районах. В капитальном исполнении будут построены 18 зданий , 13 — модульные конструкции. Кроме того, при строительстве школ в некоторых небольших населенных пунктах будут предусмотрены и помещения для размещения 15 ФАПов.

По слова заместителя главы региона, начальника главного управления строительства области Сергея Шустова, на 1 июля начато строительство пяти школ, в проектировании еще 15. По другим объектам ведутся конкурсные процедуры на выполнение строительно-монтажных работ и госэкспертизы проектно-сметной документации.