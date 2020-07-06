Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20200706/1573961869.html
В Тюменской области за 2 года построят 31 современную школу
В Тюменской области в ближайшие два года планируется построить 31 школу на 1226 учебных и 416 дошкольных мест в рамках программ строительства... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:50
тюменская область
александр моор
тюменская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:210:2001:1335_1400x0_80_0_0_c7ccd01e22b2242a35a7149577d0d292.jpg
https://ria.ru/20200703/1573840781.html
тюменская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:210:2001:1335_1400x0_80_0_0_c7ccd01e22b2242a35a7149577d0d292.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:0:1781:1335_1400x0_80_0_0_0d1679524a1ad565104806141ecf6565.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_175:0:1510:1335_1400x0_80_0_0_08ff441ef77b601129242e7520595973.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр моор, тюменская область

В Тюменской области за 2 года построят 31 современную школу

15:50 06.07.2020
193
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
ТЮМЕНЬ, 6 июл - РИА Новости. В Тюменской области в ближайшие два года планируется построить 31 школу на 1226 учебных и 416 дошкольных мест в рамках программ строительства общеобразовательных организаций и замены деревянных школьных зданий, сообщает департамент общественных связей региона.
Реализацию программ обсудили на заседании президиума регионального правительства, которое провел губернатор Александр Моор.
Из числа школ, которые предстоит возвести, 14 находятся в труднодоступных районах. В капитальном исполнении будут построены 18 зданий , 13 — модульные конструкции. Кроме того, при строительстве школ в некоторых небольших населенных пунктах будут предусмотрены и помещения для размещения 15 ФАПов.
По слова заместителя главы региона, начальника главного управления строительства области Сергея Шустова, на 1 июля начато строительство пяти школ, в проектировании еще 15. По другим объектам ведутся конкурсные процедуры на выполнение строительно-монтажных работ и госэкспертизы проектно-сметной документации.
Губернатор Тюменской области Александр Моор
3 июля, 12:18Тюменская область
Моор: термальные курорты в Тюменской области имеют хорошие перспективы
К сентябрю 2020 года строители планируют сдать начальную школу в деревне Епанчина Тобольского района, еще три школы на 84 учебных и 47 дошкольных мест появятся до конца года в деревне Индери, послеке Курья и селе Касьяново Вагайского района.
000000
Обсудить 0
Тюменская областьАлександр МоорТюменская область
Рекомендуем
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Власти Камчатки освободят многодетных от транспортного налога
Невеста
Новый областной ЗАГС откроют в Твери в этом году
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
В Пермском крае построят санно-бобслейную трассу почти за 3 млрд рублей
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Тверские власти уделяют повышенное внимание безопасности при сдаче ЕГЭ
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
Власти: нагрузка на транспорт Подмосковья возвращается на прежний уровень
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
ПСБ и Республика Башкортостан договорились о сотрудничестве
Здание Парламента Хорватии на Площади Святого Марка
Партия "Хорватское демократическое содружество" (ХДС)
Парламент Сербии в Белграде
Сербская прогрессивная партия
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
Глава Сургутского района Югры оценил ситуацию с коронавирусом
Вид на Ярославский речной порт
Ярославским педагогам на 30% увеличат оплату за проведение ЕГЭ
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
Ульяновский губернатор предложил провести форум городов трудовой доблести
Уборка урожая
В КБР рассказали о господдержке аграрного сектора
Отлов рыбы в рыбном хозяйстве
Реконструкцию рыбного хозяйства в Лотошино завершат в 2021 году
Мероприятия по отлову, вакцинации, стерилизации и возврату на прежнее место бездомных собак в Санкт-Петербурге
Более 253 тысяч животных вакцинировано в Подмосковье с начала года
Пассажирский самолет в небе
Прямой авиарейс связал Сочи и Владивосток
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:37Экс-посол США в РФ Хантсман проиграл праймериз на выборах губернатора Юты
02:31У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6
02:22"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
02:20Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
00:31Счетная палата проверит дополнительные выплаты медикам из-за COVID-19
Лента новостейМолния