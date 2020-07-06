Жителю Москвы вынесли приговор за избиение фельдшера скорой

Он признан виновным по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности".

Суд и следствие выяснили, что 5 марта в квартиру в Люблино к ребенку приехала "скорая", фельдшер и врач были одеты в защитные костюмы. По данным столичной прокуратуры, пьяный отец девочки вытолкнул фельдшера из квартиры и ударил его несколько раз кулаком по голове.