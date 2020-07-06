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Жителю Москвы вынесли приговор за избиение фельдшера скорой
Суд в Москве приговорил 38-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения избил фельдшера скорой помощи, к двум годам лишения свободы условно,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:50
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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353
60
россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Жителю Москвы вынесли приговор за избиение фельдшера скорой

15:50 06.07.2020
371
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Суд в Москве приговорил 38-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения избил фельдшера скорой помощи, к двум годам лишения свободы условно, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
Он признан виновным по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности".
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух лет условно", - сказала Иванова.
Суд и следствие выяснили, что 5 марта в квартиру в Люблино к ребенку приехала "скорая", фельдшер и врач были одеты в защитные костюмы. По данным столичной прокуратуры, пьяный отец девочки вытолкнул фельдшера из квартиры и ударил его несколько раз кулаком по голове.
"Указанными действиями потерпевшему причинены телесные повреждения, повлекшие средней тяжести вред здоровью", - добавили в прокуратуре.
Зал судебных заседаний
27 мая, 10:41
В Кировской области вынесли приговор двум мужчинам, избившим врача
80001113
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РоссияЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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