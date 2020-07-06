https://ria.ru/20200706/1573961843.html
Жителю Москвы вынесли приговор за избиение фельдшера скорой
Суд в Москве приговорил 38-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения избил фельдшера скорой помощи, к двум годам лишения свободы условно,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:50
2020-07-06T15:50
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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2
россия
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Суд в Москве
приговорил 38-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения избил фельдшера скорой помощи, к двум годам лишения свободы условно, сообщила представитель столичного главка СК
России Юлия Иванова
.
Он признан виновным по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности".
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух лет условно", - сказала Иванова.
Суд и следствие выяснили, что 5 марта в квартиру в Люблино к ребенку приехала "скорая", фельдшер и врач были одеты в защитные костюмы. По данным столичной прокуратуры, пьяный отец девочки вытолкнул фельдшера из квартиры и ударил его несколько раз кулаком по голове.
"Указанными действиями потерпевшему причинены телесные повреждения, повлекшие средней тяжести вред здоровью", - добавили в прокуратуре.