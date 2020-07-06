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Защита обжаловала приговор по делу Серебренникова
Защита обжаловала приговор Мещанского суда Москвы по делу режиссера Кирилла Серебренникова о хищении 129 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:47
культура
софья апфельбаум
дело кирилла серебренникова
алексей малобродский
юрий итин
седьмая студия
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
москва
происшествия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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софья апфельбаум, дело кирилла серебренникова, алексей малобродский, юрий итин, седьмая студия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), москва, происшествия

Защита обжаловала приговор по делу Серебренникова

15:47 06.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Защита обжаловала приговор Мещанского суда Москвы по делу режиссера Кирилла Серебренникова о хищении 129 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мещанского суда Москвы Юлия Котомина.
"По уголовному делу "Седьмой студии" поступили апелляционные жалобы от осужденного Малобродского, его защиты и защиты Итина", - сказала пресс-секретарь.
Режиссер Кирилл Серебренников
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В случае обжалования приговор не "разбивается" и оспаривается целиком, а не в части наказания какого-либо фигуранта. Поэтому не имеет значения, что защита Серебренникова жалобу пока не подавала. У нее еще есть время для этого.
Двадцать шестого июня суд приговорил Серебренникова, продюсера Алексея Малобродского и бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина к условным срокам. Кроме того, с них взыскали всю сумму ущерба.
Дело против экс-чиновницы Минкульта Софьи Апфельбаум переквалифицировано с мошенничества на халатность и прекращено за истечением срока давности.
В то же время прокуратура просила для всех фигурантов реальные сроки в колониях. Планирует ли обвинение обжаловать приговор, не сообщалось.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
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КультураСофья АпфельбаумДело Кирилла СеребренниковаАлексей МалобродскийЮрий ИтинСедьмая студияМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)МоскваПроисшествия
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