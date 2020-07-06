Защита обжаловала приговор по делу Серебренникова

"По уголовному делу "Седьмой студии" поступили апелляционные жалобы от осужденного Малобродского, его защиты и защиты Итина", - сказала пресс-секретарь.

В случае обжалования приговор не "разбивается" и оспаривается целиком, а не в части наказания какого-либо фигуранта. Поэтому не имеет значения, что защита Серебренникова жалобу пока не подавала. У нее еще есть время для этого.