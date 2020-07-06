Защита обжаловала приговор по делу Серебренникова

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Защита обжаловала приговор Мещанского суда Москвы по делу режиссера Кирилла Серебренникова о хищении 129 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мещанского суда Москвы Юлия Котомина.
"По уголовному делу "Седьмой студии" поступили апелляционные жалобы от осужденного Малобродского, его защиты и защиты Итина", - сказала пресс-секретарь.
В случае обжалования приговор не "разбивается" и оспаривается целиком, а не в части наказания какого-либо фигуранта. Поэтому не имеет значения, что защита Серебренникова жалобу пока не подавала. У нее еще есть время для этого.
Двадцать шестого июня суд приговорил Серебренникова, продюсера Алексея Малобродского и бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина к условным срокам. Кроме того, с них взыскали всю сумму ущерба.
Дело против экс-чиновницы Минкульта Софьи Апфельбаум переквалифицировано с мошенничества на халатность и прекращено за истечением срока давности.
В то же время прокуратура просила для всех фигурантов реальные сроки в колониях. Планирует ли обвинение обжаловать приговор, не сообщалось.
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