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Дания разрешила продолжить строительство "Северного потока — 2"
Дания разрешила оператору Nord Stream 2 AG достроить "Северный поток — 2" в своих водах с помощью судов с якорным позиционированием, сообщило Датское... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T19:49
игорь юшков
северный поток — 2
экономика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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игорь юшков, северный поток — 2, экономика

Дания разрешила продолжить строительство "Северного потока — 2"

15:46 06.07.2020 (обновлено: 19:49 06.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский"
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Дания разрешила оператору Nord Stream 2 AG достроить "Северный поток — 2" в своих водах с помощью судов с якорным позиционированием, сообщило Датское энергетическое агентство (DEA).
Теперь новые суда можно использовать как отдельно, так и в сочетании с кораблями, оснащенными системой динамического позиционирования.
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Дело – труба. Дания разрешила прокладку "Северного потока-2"
При этом строительство нельзя возобновить до третьего августа, когда истечет срок обжалования обновленного разрешения Дании.
Ранее Дания запрещала использовать суда с якорным позиционированием, так как они могут задеть неразорвавшиеся боеприпасы на дне Балтийского моря.
Арсенал химических боеприпасов времен Второй мировой войны оказался в Балтийском море после того, как его бросили в окрестностях островов Готланд и Борнхольм.

Как будут достраивать газопровод

В Nord Stream 2 AG заявили, что будут достраивать газопровод с учетом позиции Дании и оценки воздействия на окружающую среду. Оператор отметил, что продолжает рассматривать разные варианты и пообещал сообщить о планах по строительству "в должное время".
Среди вариантов рассматривается использование именно такого трубоукладчика в сопровождении другого судна - с системой динамического позиционирования, которая способна удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки.
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Дания согласна. Последний бастион на пути "Северного потока-2" пал"Северный поток-2" будет достроен. Раньше этому пыталась помешать Дания, но сразу было понятно, что ее усилия не остановят, а только задержат строительство.
Одним из судов, которые могут завершить строительство газопровода, является якорная баржа "Фортуна" компании МРТС с 12-точечной системой позиционирования. Второй кандидат - трубоукладчик "Академик Черский" с системой динамического позиционирования. Оба судна сейчас находятся в порту Мукран - логистической базе "Северного потока — 2".

Сколько потребуется времени

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал в эфире радио Sputnik, что несмотря на возможность использования двух судов, они работают медленнее, чем корабли швейцарской компании Allseas, которая до этого строила датский участок.
"Академик Черский" может укладывать два километра в сутки, баржа "Фортуна" и того меньше. Но на самом деле общая протяженность двух участков там – не более ста километров. Поэтому использование двух судов существенно ускорит процесс достройки", – сказал эксперт.
По его словам, строительство может завершиться уже осенью.
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Игорь ЮшковСеверный поток — 2Экономика
Популярные комментарии
Спасибо, благодетель вы наш!
6 июля, 16:00
С Сергей Кудасов
10621045
Сегодня разрешили... завтра запретят..
6 июля, 16:46
sshustrik71
26910012
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