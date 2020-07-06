Дания разрешила продолжить строительство "Северного потока — 2"

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Дания разрешила оператору Nord Stream 2 AG достроить " Дания разрешила оператору Nord Stream 2 AG достроить " Северный поток — 2 " в своих водах с помощью судов с якорным позиционированием, сообщило Датское энергетическое агентство (DEA).

Теперь новые суда можно использовать как отдельно, так и в сочетании с кораблями, оснащенными системой динамического позиционирования.

При этом строительство нельзя возобновить до третьего августа, когда истечет срок обжалования обновленного разрешения Дании.

Ранее Дания запрещала использовать суда с якорным позиционированием, так как они могут задеть неразорвавшиеся боеприпасы на дне Балтийского моря

Арсенал химических боеприпасов времен Второй мировой войны оказался в Балтийском море после того, как его бросили в окрестностях островов Готланд и Борнхольм.

Как будут достраивать газопровод

В Nord Stream 2 AG заявили, что будут достраивать газопровод с учетом позиции Дании и оценки воздействия на окружающую среду. Оператор отметил, что продолжает рассматривать разные варианты и пообещал сообщить о планах по строительству "в должное время".

Среди вариантов рассматривается использование именно такого трубоукладчика в сопровождении другого судна - с системой динамического позиционирования, которая способна удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки.

Одним из судов, которые могут завершить строительство газопровода, является якорная баржа "Фортуна" компании МРТС с 12-точечной системой позиционирования. Второй кандидат - трубоукладчик "Академик Черский" с системой динамического позиционирования. Оба судна сейчас находятся в порту Мукран - логистической базе "Северного потока — 2".

Сколько потребуется времени

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал в эфире радио Sputnik , что несмотря на возможность использования двух судов, они работают медленнее, чем корабли швейцарской компании Allseas, которая до этого строила датский участок.

"Академик Черский" может укладывать два километра в сутки, баржа "Фортуна" и того меньше. Но на самом деле общая протяженность двух участков там – не более ста километров. Поэтому использование двух судов существенно ускорит процесс достройки", – сказал эксперт.