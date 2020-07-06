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ЕСПЧ запросил у России копию дела об убийстве Немцова
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил запросить у России копию полных материалов дела об убийстве Бориса Немцова, сообщается на сайте суда. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:45
руслан мухудинов
заур дадаев
убийство бориса немцова
вадим прохоров
борис немцов
европейский суд по правам человека
происшествия
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ЕСПЧ пусть лесом идет!
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Вот так и кладут на права человека некоторые индивидуумы.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
руслан мухудинов, заур дадаев, убийство бориса немцова, вадим прохоров, борис немцов, европейский суд по правам человека, происшествия

ЕСПЧ запросил у России копию дела об убийстве Немцова

15:45 06.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЦветы и портрет политика Бориса Немцова на месте гибели на Большом Москворецком мосту в Москве
Цветы и портрет политика Бориса Немцова на месте гибели на Большом Москворецком мосту в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил запросить у России копию полных материалов дела об убийстве Бориса Немцова, сообщается на сайте суда.
Заявителем является дочь политика - Жанна Немцова. Она подала жалобу согласно статье 2 Европейской конвенции по правам человека (Право на жизнь) и статье 13 (Право на эффективное средство правовой защиты) и просит проверить, было ли эффективным расследование убийства её отца.
В ответ на это суд поставил вопрос сторонам, было ли расследование местных властей убийства Немцова достаточным и выполнили ли власти свои обязательства, как того требует вторая статья конвенции. Также суд спрашивает, имеет ли заявитель в своем распоряжении эффективные внутренние средства правовой защиты, как того требует 13 статья конвенции. Третьим пунктом стоит запрос у России копии полного текста дела об убийстве Немцова.
В феврале этого года адвокат дочери убитого Вадим Прохоров сообщил РИА Новости, что расследование дела в отношении организаторов и заказчиков убийства Немцова продлено до мая. Он добавил, что жалоба Немцовой еще насколько лет назад была подана в ЕСПЧ.
Немцов был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре столицы. Суд приговорил пятерых участников убийства к заключению на сроки от 11 до 20 лет. Киллеру Зауру Дадаеву суд назначил 20 лет колонии, Анзору Губашеву - 19, его брату Шадиду - 16, Темирлану Эскерханову - 14, Хамзату Бахаеву - 11. В розыске находится Руслан Мухудинов, которого следствие называет организатором. Расследование в отношении других соучастников и заказчиков продолжается, следственной группой руководит генерал Николай Тутевич.
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Руслан МухудиновЗаур ДадаевУбийство Бориса НемцоваВадим ПрохоровБорис НемцовЕвропейский суд по правам человекаПроисшествия
Популярные комментарии
ЕСПЧ пусть лесом идет!
6 июля, 15:48
zzelip999
1500001
Вот так и кладут на права человека некоторые индивидуумы.
6 июля, 15:53
андрей сидоркин
2000110
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