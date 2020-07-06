ЕСПЧ запросил у России копию дела об убийстве Немцова

В ответ на это суд поставил вопрос сторонам, было ли расследование местных властей убийства Немцова достаточным и выполнили ли власти свои обязательства, как того требует вторая статья конвенции. Также суд спрашивает, имеет ли заявитель в своем распоряжении эффективные внутренние средства правовой защиты, как того требует 13 статья конвенции. Третьим пунктом стоит запрос у России копии полного текста дела об убийстве Немцова.