Немецкий эксперт оценил решение Дании по "Северному потоку — 2"

БЕРЛИН, 6 июл - РИА Новости. Решение Дании о достройке "Северного потока 2" можно приветствовать, так как проект гарантирует энергоснабжение в Европе и сдерживает цены на газ, что в конечном итоге сократит расходы для конечного потребителя, заявил РИА Новости немецкий эксперт, научный сотрудник Гамбургского института мировой экономики Андре Вольф.
"Я лично приветствую это (решение датского регулятора - ред), потому что будет построена вторая ветка этого газопровода, я имею в виду "Северный поток 2", и возникнет еще одна альтернатива к наземному трубопроводу. Для меня это решающий пункт. Хотя полностью отказываться от наземного транзита нельзя, для этого существует и новый договор между Россией и Украиной, но, с точки зрения Западной Европы и Германии, это станет еще одной гарантией не втягиваться в споры между Россией и третьими государствами, затрагивающими энергоснабжение", - сказал он.
"С точки зрения экономической стоимости, новый газопровод сократит расстояние транзита между крупными месторождениями газа и газоприемными станциями в Германии, это, естественно, окажет ценопонижающее влияние в Западной Европе. Ожидаю, что в средней перспективе это отразится и на ценах, которые платят немецкие потребители и потребители в других странах Европы, которые получают транзитный газ из европейской системы. Это будет иметь тормозящий эффект на ценообразование в следующие годы", - считает эксперт.
Он добавил, что газовый рынок в Европе "в значительной степени либерализован", поэтому можно исходить из того, что "соотношение спроса и предложения будет определять стоимость в следующие годы". "Северный поток 2" будет способствовать развитию конкуренции на рынке Европы, а более дешевое производство и транспортировка газа "окажет давление на европейские рыночные цены и, таким образом, снимет нагрузку с потребителей".
Вчера, 14:26Сказано в эфиреЭксперт рассказал, как решение Дании повлияет на "Северный поток-2"Дания разрешила достроить "Северный поток-2" в своих водах новыми судами. В эфире радио Sputnik ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, какие именно суда могут достраивать проект, а также назвал возможные сроки его завершения.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило Nord Stream 2 AG достроить "Северный поток 2" в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием, говорится в сообщении агентства, поступившем в понедельник. Отмечается, что оставшаяся для достройки часть "Северного потока 2" проходит за пределами зоны, где не рекомендуется использование судов с якорным позиционированием из-за риска, связанного с затопленными там ранее запасами химического оружия.
После окончания Второй мировой войны в 1945 году в Балтийском море было затоплено около 50 тысяч тонн химических боеприпасов. Наибольший арсенал был сброшен в окрестностях островов Готланд и Борнхольм, вблизи которого проходит маршрут "Северного потока 2". Именно из-за риска контакта с боеприпасами Дания запрещает использование судов с якорным позиционированием.