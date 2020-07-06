Немецкий эксперт оценил решение Дании по "Северному потоку — 2"

БЕРЛИН, 6 июл - РИА Новости. Решение Решение Дании о достройке "Северного потока 2" можно приветствовать, так как проект гарантирует энергоснабжение в Европе и сдерживает цены на газ, что в конечном итоге сократит расходы для конечного потребителя, заявил РИА Новости немецкий эксперт, научный сотрудник Гамбургского института мировой экономики Андре Вольф.

"Я лично приветствую это (решение датского регулятора - ред), потому что будет построена вторая ветка этого газопровода, я имею в виду " Северный поток 2 ", и возникнет еще одна альтернатива к наземному трубопроводу. Для меня это решающий пункт. Хотя полностью отказываться от наземного транзита нельзя, для этого существует и новый договор между Россией и Украиной , но, с точки зрения Западной Европы Германии , это станет еще одной гарантией не втягиваться в споры между Россией и третьими государствами, затрагивающими энергоснабжение", - сказал он.

"С точки зрения экономической стоимости, новый газопровод сократит расстояние транзита между крупными месторождениями газа и газоприемными станциями в Германии, это, естественно, окажет ценопонижающее влияние в Западной Европе. Ожидаю, что в средней перспективе это отразится и на ценах, которые платят немецкие потребители и потребители в других странах Европы, которые получают транзитный газ из европейской системы. Это будет иметь тормозящий эффект на ценообразование в следующие годы", - считает эксперт.

Он добавил, что газовый рынок в Европе "в значительной степени либерализован", поэтому можно исходить из того, что "соотношение спроса и предложения будет определять стоимость в следующие годы". "Северный поток 2" будет способствовать развитию конкуренции на рынке Европы, а более дешевое производство и транспортировка газа "окажет давление на европейские рыночные цены и, таким образом, снимет нагрузку с потребителей".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США , продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.

Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило Nord Stream 2 AG достроить "Северный поток 2" в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием, говорится в сообщении агентства, поступившем в понедельник. Отмечается, что оставшаяся для достройки часть "Северного потока 2" проходит за пределами зоны, где не рекомендуется использование судов с якорным позиционированием из-за риска, связанного с затопленными там ранее запасами химического оружия.