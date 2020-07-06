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Распространение нового коронавируса
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В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 47,7 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Омане превысило 47,7 тысячи, за сутки выявлено более 1,5 тысячи заражений, сообщает министерство... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:47
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, оман, в мире

В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 47,7 тысячи

15:47 06.07.2020
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Омане превысило 47,7 тысячи, за сутки выявлено более 1,5 тысячи заражений, сообщает министерство здравоохранения султаната.
По данным министерства, за последние сутки в стране выявлены 1557 новых зараженных. Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Омане достигло 47 735, выздоровели 29 146 человек, скончались 218.
Отмечается, что среди новых инфицированных 1057 граждан Омана и 500 иностранцев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОманВ мире
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