Общественная палата ожидает корректировки законодательства об НКО

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Общественная палата РФ ожидает корректировки законодательства, регулирующего поддержку гражданского общества и некоммерческого сектора, включая федеральный закон о некоммерческих организациях, она готова выступить площадкой для обсуждений, сообщил глава ОП Общественная палата РФ ожидает корректировки законодательства, регулирующего поддержку гражданского общества и некоммерческого сектора, включая федеральный закон о некоммерческих организациях, она готова выступить площадкой для обсуждений, сообщил глава ОП Лидия Михеева

"В первую очередь, мы понимаем, что скорее всего, после того, как эта поправка (в конституцию о роли гражданского общества - ред.) вступила в силу, нам нужно подумать о необходимости внесения в российское законодательство каких-то может быть точечных, но очень верных и ярко направленных изменений, которые позволили бы эту мысль развить в других федеральных законах, может быть, подзаконных актах", - рассказала Михеева на круглом столе "Перспективы конституционной новации об участии институтов гражданского общества в выработке государственной политики".

Совместными усилиями, по словам главы ОП РФ, нужно подумать, что можно скорректировать в действующем законодательстве с учетом нового конституционного принципа поддержки гражданского общества. В первую очередь, это касается федерального закона о некоммерческих организациях, отметила она.

"Мы готовы уже все вместе вырабатывать какие-то идеи по тому, чтобы и законодательная, и исполнительная власть уже дальше реализовывала новый конституционный принцип. И, собственно, Общественная палата готова здесь выступать и площадкой, и агрегатором, и каким-то аналитиком с мнением и позицией", - отметила Михеева.