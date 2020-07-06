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Общественная палата ожидает корректировки законодательства об НКО
Общественная палата РФ ожидает корректировки законодательства, регулирующего поддержку гражданского общества и некоммерческого сектора, включая федеральный... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:41
лидия михеева
общественная палата рф
общество
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лидия михеева, общественная палата рф, общество

Общественная палата ожидает корректировки законодательства об НКО

15:41 06.07.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева
Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Общественная палата РФ ожидает корректировки законодательства, регулирующего поддержку гражданского общества и некоммерческого сектора, включая федеральный закон о некоммерческих организациях, она готова выступить площадкой для обсуждений, сообщил глава ОП Лидия Михеева.
"В первую очередь, мы понимаем, что скорее всего, после того, как эта поправка (в конституцию о роли гражданского общества - ред.) вступила в силу, нам нужно подумать о необходимости внесения в российское законодательство каких-то может быть точечных, но очень верных и ярко направленных изменений, которые позволили бы эту мысль развить в других федеральных законах, может быть, подзаконных актах", - рассказала Михеева на круглом столе "Перспективы конституционной новации об участии институтов гражданского общества в выработке государственной политики".
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Совместными усилиями, по словам главы ОП РФ, нужно подумать, что можно скорректировать в действующем законодательстве с учетом нового конституционного принципа поддержки гражданского общества. В первую очередь, это касается федерального закона о некоммерческих организациях, отметила она.
"Мы готовы уже все вместе вырабатывать какие-то идеи по тому, чтобы и законодательная, и исполнительная власть уже дальше реализовывала новый конституционный принцип. И, собственно, Общественная палата готова здесь выступать и площадкой, и агрегатором, и каким-то аналитиком с мнением и позицией", - отметила Михеева.
Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против - 21,27% (около 16 миллионов человек). Они вступили в силу 4 июля.
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Лидия МихееваОбщественная палата РФОбщество
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