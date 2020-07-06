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Политолог оценил результаты выборов в Хорватии
Победа Хорватского демократического содружества (ХДС, HDZ) премьера Андрея Пленковича на прошедших парламентских выборах означает, что граждане не хотят... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:39
зоран миланович
хорватия
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зоран миланович, хорватия, в мире

Политолог оценил результаты выборов в Хорватии

15:39 06.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗагреб, Хорватия
Загреб, Хорватия
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Загреб, Хорватия. Архивное фото
БЕЛГРАД, 6 июл – РИА Новости. Победа Хорватского демократического содружества (ХДС, HDZ) премьера Андрея Пленковича на прошедших парламентских выборах означает, что граждане не хотят усиления более радикальных правых политиков, заявил РИА Новости главный аналитик администрации президента Хорватии в 2011-2014 годах, доктор политических наук Деян Йович.
В Хорватии в воскресенье прошли выборы в Сабор (парламент) страны. По предварительным данным ГИК c 99,96% мест для голосования, правоцентристская ХДС получает 66 мандатов, "Перезагрузка" во главе с оппозиционной Социал-демократической партией, близкой президенту Зорану Милановичу, - 41 мандат, правое "Отечественное движение" певца и бизнесмена Мирослава Шкоро - 16 мандатов.
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В парламент по этим данным также проходят независимое движение МОСТ бывшего председателя Сабора Божо Петрова, новое движение левых и социал-демократов "Можем!", блок во главе с либеральной партией Pametno ("Разумно"), Хорватская народная партия (HNS) и "Реформисты".
"Думаю, что коалиция между ХДС и движением господина Шкоро маловероятна. Скорее парламентское большинство, а затем и правительство будет сформировано ХДС, восемью представителями венгерского, итальянского и сербского нацменьшинств и двумя малыми партиями, у которых всего по одному мандату – Хорватской народной партией (HNS) и "Реформистами", - заявил доктор политических наук агентству.
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Йович ожидает, что новое правительство почти ничем не будет отличаться от предыдущего кабмина Андрея Пленковича. По его словам, количество голосов и мандатов, которые получило ХДС показывает, что большинство граждан не желают перемен во власти и курса, которым идет правительство.
"Избирателям не мешает, что ХДС в коалиции с национальными меньшинствами и центристской HNS, и они отвергают любую попытку резких и крупных перемен, которые продвигает Шкоро и его соратники. Речь идет о более радикальной политике по отношению к меньшинствам, которая также была бы против свободных и независимых СМИ и организаций гражданского общества и принесла бы в Хорватию элементы "орбанизации", - подчеркнул политолог.
Согласно его прогнозу, кабмин Хорватии продолжит работу примерно в том же персональном составе, что и был до выборов.
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Зоран МилановичХорватияВ мире
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