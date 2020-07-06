https://ria.ru/20200706/1573961186.html
В НАО продлили режим повышенной готовности
Власти Ненецкого округа пролили режим повышенной готовности в регионе до 17 июля, однако ввели ряд послаблений, в частности, разрешено проводить собрания в... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:38
2020-07-06T15:38
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ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
МУРМАНСК, 6 июл – РИА Новости.
Власти Ненецкого округа
пролили режим повышенной готовности в регионе до 17 июля, однако ввели ряд послаблений, в частности, разрешено проводить собрания в очной форме, отменен режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, предприятия общепита могут принимать клиентов, сообщила пресс-служба администрации округа.
"Режим повышенной готовности в НАО продлен до 17 июля. При этом будет действовать ряд послаблений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соблюдение масочного режима в местах общего пользования – магазинах, общественном транспорте, такси, медорганизациях и аптеках теперь носит рекомендательный характер. "Собрания, совещания и прочие подобные мероприятия можно проводить в очной форме, а не по видеосвязи", - отметили в пресс-службе.
Прибывшие в регион по-прежнему обязаны сохранять режим двухнедельной самоизоляции или предоставить документ, подтверждающий отсутствие заболевания. При этом тест должен быть сделан не ранее трех дней до прибытия в НАО.
Жители старше 65 лет и те, кто находится в группе риска, согласно постановлению, больше не обязаны соблюдать режим самоизоляции и могут посещать рабочие места. Соответственно, для этих категорий снимаются отсрочки по применению мер ответственности по задолженностям за оплату коммунальных услуг и услуг связи.
"Организации общепита – кафе, столовые и рестораны могут принимать клиентов, соблюдая при этом ряд мер безопасности. Организации нефтегазодобывающей отрасли, в свою очередь, не должны допускать перевахтовку работников без предварительной обсервации и обследования на COVID-19", - добавили в округе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.