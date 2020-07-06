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Мальчика, которого мать бросила в парке в Москве, передадут бабушке
Мальчика, которого мать оставила в парке "Лосиный остров", передадут под опеку бабушке, сообщается на официальном сайте департамента труда и социальной защиты РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:37
москва
происшествия
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РИА Новости
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353
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москва, происшествия

Мальчика, которого мать бросила в парке в Москве, передадут бабушке

15:37 06.07.2020
12053
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мальчика, которого мать оставила в парке "Лосиный остров", передадут под опеку бабушке, сообщается на официальном сайте департамента труда и социальной защиты
Утром 18 февраля 2019 года автомобилист на обочине МКАД, как следует из его показаний, увидел "движущийся мешок с ножками". У плетеного мешка были вырезаны небольшие отверстия для глаз, он был плотно привязан скотчем к маленькому мальчику. Следствие установило, что ребенка в лесном массиве парка "Лосиный остров" накануне вечером оставила мать, всю ночь он провел в лесу при отрицательной температуре воздуха, от скотча ему удалось частично освободиться самостоятельно. Вскоре правоохранители вышли на 34-летнюю Надежду Куликову. Женщина заявила, что ребенок убежал от нее и не вернулся, однако за помощью она ни к кому не обратилась. Позже в автомобиле Куликовой нашли три рулона скотча.
Бабушкинский суд Москвы в понедельник освободил Куликову от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар.
"Сегодня был вынесен приговор матери ребенка, которого прошлой зимой нашли вблизи парка "Лосиный остров". Суд принял решение о направлении ее на лечение. После вступления приговора суда в законную силу мальчик будет передан под опеку своей бабушки", - говорится в сообщении.
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В ведомстве уточнили, что сейчас ребенок находится у бабушки на гостевом режиме, до этого времени мальчик находился в центре содействия семейному воспитанию.
"С ним долго занимались психологи, используя различные методики, чтобы помочь ребенку пережить случившееся, а также воспитатели, педагоги. Ребенок окончил первый класс, полюбил занятия гончарным искусством, рисованием и спортом. В Центре у него появилось много друзей и сложились теплые отношения с воспитателями", - рассказали в ведомстве.
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