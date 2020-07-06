Турция пытается вернуть мир в Средневековье, заявил Затулин

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Изменение статуса собора Святой Софии с музея на мечеть похоже на попытку турецких властей вернуть мир в Средние века, считает первый зампред комитета Константин Затулин. Изменение статуса собора Святой Софии с музея на мечеть похоже на попытку турецких властей вернуть мир в Средние века, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ

Высший административный суд Турции - Госсовет в четверг рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии и превращении его в мечеть. Госсовет считает, что для изменения статуса собора достаточно указа президента, сообщило греческое телевидение ERT. Решение будет оглашено в течение 15 дней. По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу , его страна вправе изменить статус собора, превратив его в мечеть, без учета мнений других государств.

"Налицо, таким образом, негодная попытка поднять дух одних верующих (мусульман) над другими (христианами), напомнить вновь об ужасе погрома тысячелетней византийской цивилизации, чей архитектурный шедевр затем сотни лет использовался как доказательство победы над его создателями. Турция Кемаля Ататюрка, которой Советская Россия помогла выстоять и встать на ноги, сочла возможной перевернуть кровавую страницу прошлого, по крайней мере, по отношению к храму Святой Софии. Власти сегодняшней Турции, такое впечатление, хотят вернуть нас в Средние века", - сказал депутат, слова которого цитирует его пресс-служба.

Парламентарий подчеркнул, что Собор Святой Софии, даже в музейном статусе, остается величайшей святыней Православного мира, который особенно дорог православным христианам России, Украины Белоруссии и других стран СНГ, так как здесь приняла Крещение княгиня Ольга, здесь послы князя Владимира увидели "Небо на Земле", убедив его затем принять православие.

По мнению Затулина, свою долю ответственности за развитие событий вокруг собора несет Константинопольский Патриархат, который, "поощрив в 2018 году церковный раскол на Украине и придав ему видимость легитимности, вступил в жесточайший конфликт с крупнейшей в Православном мире Русской Православной Церковью".

"В сложившейся ситуации особая ответственность лежит на России как крупнейшей стране Православного мира, духовной и династической преемнице православной Византийской Империи. Хочется верить, что российско-турецким отношениям не будет нанесен вред из-за неумной попытки вновь присвоить христианское наследие VI века в веке XXI", - добавил парламентарий.