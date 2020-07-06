Путин провел переговоры с президентом Республики Конго

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо отметил готовность РФ содействовать в борьбе с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
"По инициативе конголезской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо... Владимир Путин отметил готовность российской стороны оказывать содействие Республике Конго в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества по реализации договоренностей, достигнутых в ходе российско-конголезских переговоров на высшем уровне в Москве в мае 2019 года.
Также Путин и Сассу-Нгессо обменялись мнениями о ситуации в Ливии. "Подчеркнута необходимость мирного решения конфликта путем политического диалога с участием всех ливийских сторон. Условлено о продолжении контактов", - добавляется в сообщении.
Помимо этого лидер Республики Конго поздравил Путина с итогами общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.