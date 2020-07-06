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Путин провел переговоры с президентом Республики Конго
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо отметил готовность РФ содействовать в борьбе с... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:48
дени сассу-нгессо
владимир путин
республика конго
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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дени сассу-нгессо, владимир путин, республика конго, в мире

Путин провел переговоры с президентом Республики Конго

15:28 06.07.2020 (обновлено: 15:48 06.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо отметил готовность РФ содействовать в борьбе с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
"По инициативе конголезской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо... Владимир Путин отметил готовность российской стороны оказывать содействие Республике Конго в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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Кроме того, лидеры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества по реализации договоренностей, достигнутых в ходе российско-конголезских переговоров на высшем уровне в Москве в мае 2019 года.
Также Путин и Сассу-Нгессо обменялись мнениями о ситуации в Ливии. "Подчеркнута необходимость мирного решения конфликта путем политического диалога с участием всех ливийских сторон. Условлено о продолжении контактов", - добавляется в сообщении.
Помимо этого лидер Республики Конго поздравил Путина с итогами общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.
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