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Война в Сирии
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Посол Ирана надеется на скорую встречу лидеров астанинского формата
Посол Ирана в РФ Казем Джалали выразил надежду на то, что очная встреча лидеров стран астанинского формата (Россия, Иран, Турция) сможет пройти в ближайшее... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:27
война в сирии
казем джалали
война в сирии
владимир путин
турция
иран
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казем джалали, война в сирии, владимир путин, турция, иран, в мире

Посол Ирана надеется на скорую встречу лидеров астанинского формата

15:27 06.07.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в Российской Федерации Казем Джалали
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в Российской Федерации Казем Джалали
© РИА Новости / Нина Зотина
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Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в Российской Федерации Казем Джалали . Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Посол Ирана в РФ Казем Джалали выразил надежду на то, что очная встреча лидеров стран астанинского формата (Россия, Иран, Турция) сможет пройти в ближайшее время на иранской территории.
Ранее президент РФ Владимир Путин на видеоконференции с главами Ирана и Турции по сирийскому урегулированию отметил востребованность совместной работы на данном направлении и поблагодарил иранских коллег за инициативу проведения саммита. Он отметил, что провести запланированную встречу глав государств-гарантов астанинского процесса в марте текущего года не удалось из-за ситуации с коронавирусом.
"Несколько дней назад прошла очень позитивная "астанинская" конференция в виртуальном формате. Скоро, даст бог, трое лидеров должны встретиться в Иране. Мы хотели провести эти конференцию еще в марте, но коронавирус помешал", - сказал иранский посол в эфире телеканала "Россия 24".
По словам посла Ирана, астанинский формат до сих пор был успешным.
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Война в СирииКазем ДжалалиВойна в СирииВладимир ПутинТурцияИранВ мире
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