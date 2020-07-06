Посол Ирана надеется на скорую встречу лидеров астанинского формата

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Посол Ирана в РФ Казем Джалали выразил надежду на то, что очная встреча лидеров стран астанинского формата (Россия, Иран, Турция) сможет пройти в ближайшее время на иранской территории.
Ранее президент РФ Владимир Путин на видеоконференции с главами Ирана и Турции по сирийскому урегулированию отметил востребованность совместной работы на данном направлении и поблагодарил иранских коллег за инициативу проведения саммита. Он отметил, что провести запланированную встречу глав государств-гарантов астанинского процесса в марте текущего года не удалось из-за ситуации с коронавирусом.
"Несколько дней назад прошла очень позитивная "астанинская" конференция в виртуальном формате. Скоро, даст бог, трое лидеров должны встретиться в Иране. Мы хотели провести эти конференцию еще в марте, но коронавирус помешал", - сказал иранский посол в эфире телеканала "Россия 24".
По словам посла Ирана, астанинский формат до сих пор был успешным.