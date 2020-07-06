В Москве и области объявили оранжевый уровень погодной опасности

Кроме того, в Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра (порывы до 22 метра в секунду), грозы и ливня: период действия предупреждения с 15 часов 7 июля до 15 часов 8 июля. В столице желтый уровень погодной опасности объявлен из-за ветра (порывы до 17 метров в секунду) и грозы: предупреждение действует с 18 часов 7 июля до полуночи 8 июля.