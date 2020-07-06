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В Москве и области объявили оранжевый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и области из-за жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:28
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве и области объявили оранжевый уровень погодной опасности

15:28 06.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТемпература 31 градус на табло на Тверской улице в Москве
Температура 31 градус на табло на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и области из-за жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.
В Москве соответствующее предупреждение действует с 11 часов 7 июля до 16 часов 7 июля, температура воздуха может достигнуть плюс 33 градусов. В Подмосковье предупреждение о жаре действует с 13 часов 7 июля до 17 часов 7 июля, воздух может прогреться до плюс 35 градусов.
Кроме того, в Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра (порывы до 22 метра в секунду), грозы и ливня: период действия предупреждения с 15 часов 7 июля до 15 часов 8 июля. В столице желтый уровень погодной опасности объявлен из-за ветра (порывы до 17 метров в секунду) и грозы: предупреждение действует с 18 часов 7 июля до полуночи 8 июля.
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ГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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