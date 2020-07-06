В Москве и области объявили оранжевый уровень погодной опасности

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и области из-за жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.
В Москве соответствующее предупреждение действует с 11 часов 7 июля до 16 часов 7 июля, температура воздуха может достигнуть плюс 33 градусов. В Подмосковье предупреждение о жаре действует с 13 часов 7 июля до 17 часов 7 июля, воздух может прогреться до плюс 35 градусов.
Кроме того, в Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра (порывы до 22 метра в секунду), грозы и ливня: период действия предупреждения с 15 часов 7 июля до 15 часов 8 июля. В столице желтый уровень погодной опасности объявлен из-за ветра (порывы до 17 метров в секунду) и грозы: предупреждение действует с 18 часов 7 июля до полуночи 8 июля.