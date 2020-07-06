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В Испании при крушении вертолета погибли два человека
Два человека стали жертвами крушения вертолета в Испании, сообщили каталонские правоохранительные органы Mossos de Escuadra. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:25
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353
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каталония, испания, в мире

В Испании при крушении вертолета погибли два человека

15:25 06.07.2020
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© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaВодитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
МАДРИД, 6 июл – РИА Новости. Два человека стали жертвами крушения вертолета в Испании, сообщили каталонские правоохранительные органы Mossos de Escuadra.
Инцидент произошел в муниципалитете Ла-Ванса-и-Форнольс (провинция Льейда, автономное сообщество Каталония).
В результате катастрофы машина загорелась. Пожарные, прибывшие на место, ее потушили, опасаясь, что огонь может перекинуться на ближайший лесной массив. Вертолет совершал облет территории для осмотра линий электропередач.
Частный вертолет Ми-2, совершивший жесткую посадку вблизи поселка Кирсалово Ростовской области. Стоп-кадр видео
Вчера, 14:05
Пилот вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадку, не уведомил о полете
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