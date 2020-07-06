https://ria.ru/20200706/1573960282.html
В Испании при крушении вертолета погибли два человека
Два человека стали жертвами крушения вертолета в Испании, сообщили каталонские правоохранительные органы Mossos de Escuadra. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:25
2020-07-06T15:25
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каталония, испания, в мире