Посол рассказал об успехах Ирана в борьбе с коронавирусом

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали. Архивное фото

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Посол Посол Ирана в России Казем Джалали рассказал о достижениях своей страны в борьбе с коронавирусом

"К счастью, наши медицинские, научно-исследовательские центры провели огромную и успешную работу. В начале у нас были проблемы и с медицинскими масками, и с аппаратами ИВЛ, а сейчас мы готовы даже поставлять медицинские маски в другие страны. В очень короткие сроки мы создали отечественные тест-системы, протестировано огромное количество людей, аппараты ИВЛ теперь тоже производятся в Иране, и мы заявили о готовности поставлять их в другие страны в качестве помощи", - сказал он в интервью телеканалу " Россия 24 ".

Что касается лекарства от коронавируса, то тестирования продолжаются, отметил дипломат.

"Пока нам, как и всему миру, эту задачу решить не удалось", - добавил он.

Общее число заразившихся в Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 243 051, жертв – 11 731. При этом на данный момент выздоровели 204 083 человек.