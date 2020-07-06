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Посол рассказал об успехах Ирана в борьбе с коронавирусом
Посол Ирана в России Казем Джалали рассказал о достижениях своей страны в борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, казем джалали, коронавирусы, здоровье - общество, иран, в мире

Посол рассказал об успехах Ирана в борьбе с коронавирусом

15:24 06.07.2020 (обновлено: 15:26 06.07.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Посол Ирана в России Казем Джалали рассказал о достижениях своей страны в борьбе с коронавирусом.
"К счастью, наши медицинские, научно-исследовательские центры провели огромную и успешную работу. В начале у нас были проблемы и с медицинскими масками, и с аппаратами ИВЛ, а сейчас мы готовы даже поставлять медицинские маски в другие страны. В очень короткие сроки мы создали отечественные тест-системы, протестировано огромное количество людей, аппараты ИВЛ теперь тоже производятся в Иране, и мы заявили о готовности поставлять их в другие страны в качестве помощи", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Что касается лекарства от коронавируса, то тестирования продолжаются, отметил дипломат.
"Пока нам, как и всему миру, эту задачу решить не удалось", - добавил он.
Общее число заразившихся в Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 243 051, жертв – 11 731. При этом на данный момент выздоровели 204 083 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Казем ДжалалиКоронавирусыЗдоровье - ОбществоИранВ мире
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