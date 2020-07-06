https://ria.ru/20200706/1573960115.html
На электронном голосовании не планируют запрещать портить бюллетени
Блокировать попытки испортить электронные бюллетени при голосовании в Москве не планируют, сообщил журналистам куратор электронного голосования, заместитель... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:22
2020-07-06T15:22
алексей венедиктов (журналист)
москва
общество
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москва
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей венедиктов (журналист), москва, общество