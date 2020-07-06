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На электронном голосовании не планируют запрещать портить бюллетени
Блокировать попытки испортить электронные бюллетени при голосовании в Москве не планируют, сообщил журналистам куратор электронного голосования, заместитель... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:22
алексей венедиктов (журналист)
москва
общество
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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алексей венедиктов (журналист), москва, общество

На электронном голосовании не планируют запрещать портить бюллетени

15:22 06.07.2020
354
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПодсчет результатов электронного голосования
Подсчет результатов электронного голосования
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Подсчет результатов электронного голосования. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Блокировать попытки испортить электронные бюллетени при голосовании в Москве не планируют, сообщил журналистам куратор электронного голосования, заместитель председателя ОПМ, председатель Комиссии по гражданскому обществу Алексей Венедиктов.
"Мы обсуждали этот вопрос, на сегодняшний день есть понимание, что не надо запрещать портить бюллетени. Если вы можете испортить бюллетень бумажный, почему вы не можете испортить бюллетень электронный. Мы хотим, чтобы электронное голосование по своей процедуре было приближено к бумажному", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли в будущем блокировать возможность испортить бюллетень при электронном голосовании.
Дмитрий Медведев
Вчера, 12:14
Опыт электронного голосования надо максимально развивать, заявил Медведев
323020
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Алексей Венедиктов (журналист)МоскваОбщество
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