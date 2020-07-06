На электронном голосовании не планируют запрещать портить бюллетени

"Мы обсуждали этот вопрос, на сегодняшний день есть понимание, что не надо запрещать портить бюллетени. Если вы можете испортить бюллетень бумажный, почему вы не можете испортить бюллетень электронный. Мы хотим, чтобы электронное голосование по своей процедуре было приближено к бумажному", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли в будущем блокировать возможность испортить бюллетень при электронном голосовании.