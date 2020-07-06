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Глава ПМР обсудил с послом США причины замедления переговоров с Молдавией
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский обсудил с послом США в Молдавии Дереком Хоганом причины замедления динамики... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:22
вадим красносельский
евросоюз
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353
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вадим красносельский, евросоюз, приднестровская молдавская республика, румыния, молдавия, сша, в мире

Глава ПМР обсудил с послом США причины замедления переговоров с Молдавией

15:22 06.07.2020
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© Фото : официальный сайт Президента ПМРГлава ПМР Вадим Красносельский
Глава ПМР Вадим Красносельский
© Фото : официальный сайт Президента ПМР
Глава ПМР Вадим Красносельский. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский обсудил с послом США в Молдавии Дереком Хоганом причины замедления динамики переговорного процесса с Кишиневом по приднестровскому урегулированию, сообщила в понедельник пресс-служба лидера ПМР.
"Переговорный процесс находится практически в стагнации. Перспективы возобновления нормального диалога пока не ясны", – отметил глава ПМР. По его словам, копятся вопросы гуманитарного, социального характера. Многие из них не решаются годами.
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"Те вопросы, которые не связаны с пандемией, необходимо решать в рабочем порядке. Чиновники не должны оправдывать пандемией свое бездействие. Необходимо находить возможности для возобновления нормального общения", – цитирует пресс-служба Красносельского.
Американский посол выразил надежду на скорейшее урегулирование отношений Тирасполя и Кишинева по всем имеющимся аспектам и заверил в готовности США как наблюдателей переговорного процесса оказывать сторонам содействие в решении накопившихся вопросов.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу.
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Вадим КрасносельскийЕвросоюзПриднестровская Молдавская РеспубликаРумынияМолдавияСШАВ мире
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