Глава ПМР обсудил с послом США причины замедления переговоров с Молдавией

ТИРАСПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский обсудил с послом США в Молдавии Дереком Хоганом причины замедления динамики переговорного процесса с Кишиневом по приднестровскому урегулированию, сообщила в понедельник пресс-служба лидера ПМР.
"Переговорный процесс находится практически в стагнации. Перспективы возобновления нормального диалога пока не ясны", – отметил глава ПМР. По его словам, копятся вопросы гуманитарного, социального характера. Многие из них не решаются годами.
"Те вопросы, которые не связаны с пандемией, необходимо решать в рабочем порядке. Чиновники не должны оправдывать пандемией свое бездействие. Необходимо находить возможности для возобновления нормального общения", – цитирует пресс-служба Красносельского.
Американский посол выразил надежду на скорейшее урегулирование отношений Тирасполя и Кишинева по всем имеющимся аспектам и заверил в готовности США как наблюдателей переговорного процесса оказывать сторонам содействие в решении накопившихся вопросов.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу.