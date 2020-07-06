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"Аэрофлот" выполняет обязательства по плоским тарифам, заявил Савельев
Авиакомпания "Аэрофлот", несмотря на тяжелые условия, выполняет обязательства по плоским тарифам, практически ежедневно летает на Дальний Восток, в Симферополь... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:19
россия
дальний восток
аэрофлот
виталий савельев
владимир путин
симферополь
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новости компаний - экономика
экономика
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россия, дальний восток, аэрофлот, виталий савельев, владимир путин, симферополь, калининград, новости компаний - экономика, экономика

"Аэрофлот" выполняет обязательства по плоским тарифам, заявил Савельев

15:19 06.07.2020
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© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкПассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании "Аэрофлот" заходит на посадку в Международном аэропорту Шереметьево
Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании Аэрофлот заходит на посадку в Международном аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Андрей Станавов
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот", несмотря на тяжелые условия, выполняет обязательства по плоским тарифам, практически ежедневно летает на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград, загрузка составляет около 50%, заявил глава компании Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Что касается наших обязательств по плоским тарифам, мы их выполняем и сейчас, несмотря на то, что условия для нас тяжелые. Мы летаем, летаем в чуть меньшем объеме, потому что спрос упал", - сказал Савельев.
"Но мы летаем практически ежедневно по городам Дальнего Востока и по Симферополю и Калининграду. Загрузка небольшая, примерно 50%, но тем не менее", - отмтил он.
Помимо программы субсидируемых тарифов, авиакомпания "Аэрофлот" продает авиабилеты в рамках собственной программы "плоских" тарифов. Билет по "плоскому" тарифу в экономический класс обслуживания по фиксированной цене может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений.
Генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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РоссияДальний ВостокАэрофлотВиталий СавельевВладимир ПутинСимферопольКалининградНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
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