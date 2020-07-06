"Аэрофлот" выполняет обязательства по плоским тарифам, заявил Савельев

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот", несмотря на тяжелые условия, выполняет обязательства по плоским тарифам, практически ежедневно летает на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград, загрузка составляет около 50%, заявил глава компании Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Что касается наших обязательств по плоским тарифам, мы их выполняем и сейчас, несмотря на то, что условия для нас тяжелые. Мы летаем, летаем в чуть меньшем объеме, потому что спрос упал", - сказал Савельев.
"Но мы летаем практически ежедневно по городам Дальнего Востока и по Симферополю и Калининграду. Загрузка небольшая, примерно 50%, но тем не менее", - отмтил он.
Помимо программы субсидируемых тарифов, авиакомпания "Аэрофлот" продает авиабилеты в рамках собственной программы "плоских" тарифов. Билет по "плоскому" тарифу в экономический класс обслуживания по фиксированной цене может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений.