Омский таксист изнасиловал пассажирку, после чего отвез ее домой

ОМСК, 6 июл — РИА Новости. Следователям в Следователям в Омске с помощью полиграфа удалось доказать вину таксиста в изнасиловании 21-летней девушки, сообщили в следственном управлении СК России по региону.

По версии следствия, поздно вечером 20 апреля текущего года жительница Омска, возвращаясь домой из больницы, поймала на улице такси.

"Водитель такси, вместо того чтобы отвезти девушку по указанному ей адресу, отвез пассажирку на окружную (объездную. — Прим. ред.) дорогу, где около заброшенного здания изнасиловал. Кроме того, он забрал себе золотое кольцо, которое было у девушки. После этого водитель отвез девушку домой", — сообщает СУ СК.

Потерпевшая сразу обратилась к правоохранителям, было возбуждено уголовное дело по двум статьям — "Изнасилование" и "Грабеж".

Подозреваемый 36-летний таксист стал отрицать свою вину, в ходе расследования объяснял, что "все было по обоюдному согласию", и даже вызвался пройти проверку на детекторе лжи, отметили в СК. Но исследование на полиграфе показало, что таксист говорит неправду и скрывает обстоятельства случившегося. После того как фигуранту показали результаты исследования, он признал свою вину.