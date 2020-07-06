Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200706/1573959842.html
Омский таксист изнасиловал пассажирку, после чего отвез ее домой
Следователям в Омске с помощью полиграфа удалось доказать вину таксиста в изнасиловании 21-летней девушки, сообщили в следственном управлении СК России по... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T23:59
следственный комитет россии (ск рф)
омск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152899/60/1528996084_0:3:1036:586_1400x0_80_0_0_5b125be3ac2ae0466f311afb277e8ffc.jpg
https://ria.ru/20200706/1573953015.html
https://ria.ru/20200706/1573939276.html
6
омск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/152899/60/1528996084_0:3:1036:586_1400x0_80_0_0_5b125be3ac2ae0466f311afb277e8ffc.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152899/60/1528996084_127:0:911:588_1400x0_80_0_0_a5b5097e8f9bf2ecbf5778221d9d6e90.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152899/60/1528996084_225:0:813:588_1400x0_80_0_0_46a7918b6efc8d9e4424908a10c327f9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), омск, происшествия

Омский таксист изнасиловал пассажирку, после чего отвез ее домой

15:18 06.07.2020 (обновлено: 23:59 06.07.2020)
20495
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТакси
Такси
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ОМСК, 6 июл — РИА Новости. Следователям в Омске с помощью полиграфа удалось доказать вину таксиста в изнасиловании 21-летней девушки, сообщили в следственном управлении СК России по региону.
По версии следствия, поздно вечером 20 апреля текущего года жительница Омска, возвращаясь домой из больницы, поймала на улице такси.
"Водитель такси, вместо того чтобы отвезти девушку по указанному ей адресу, отвез пассажирку на окружную (объездную. — Прим. ред.) дорогу, где около заброшенного здания изнасиловал. Кроме того, он забрал себе золотое кольцо, которое было у девушки. После этого водитель отвез девушку домой", — сообщает СУ СК.
Потерпевшая сразу обратилась к правоохранителям, было возбуждено уголовное дело по двум статьям — "Изнасилование" и "Грабеж".
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 13:45
Мужчину обвинили в изнасиловании двух школьниц в Петербурге
Подозреваемый 36-летний таксист стал отрицать свою вину, в ходе расследования объяснял, что "все было по обоюдному согласию", и даже вызвался пройти проверку на детекторе лжи, отметили в СК. Но исследование на полиграфе показало, что таксист говорит неправду и скрывает обстоятельства случившегося. После того как фигуранту показали результаты исследования, он признал свою вину.
В следственном управлении добавили, что расследование уголовного дела завершено, материалы готовят к отправке в суд.
Подозреваемый в серии убийств и изнасилований на территории Ступинского и Каширского районов
Вчера, 11:12
Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье умер в СИЗО
1510499213
Обсудить 6
Следственный комитет России (СК РФ)ОмскПроисшествия
Рекомендуем
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Завершено расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
Защита обжаловала приговор по делу Серебренникова
Ирина Пекарская до пожара
Пострадавшая в "Хромой лошади" умерла после 11 лет в больнице
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Подозреваемый в серии убийств и изнасилований на территории Ступинского и Каширского районов
Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье умер в СИЗО
Обнародована переписка аспирантки Ещенко и историка Соколова. Кадры из суда в Петербурге
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Автомобиль Следственного комитета РФ
Мужчину обвинили в изнасиловании двух школьниц в Петербурге
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit у берегов Дании
Дания разрешила продолжить строительство "Северного потока — 2"
Сдача ЕГЭ
В Москве проверят инцидент, где ребенка заставили снять слуховой аппарат
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
"Не будьте дураками": Рошаль обратился к москвичам из-за коронавируса
Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян
Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф в Крыму
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Петр Верзилов
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
В больничной палате
Девочка, которую насильники удерживали в квартире, находится в больнице
Заместитель председателя ВТОО Союз художников России по взаимодействию с государственными и общественными структурами Сергей Заграевский
Умер художник Сергей Заграевский
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:37Экс-посол США в РФ Хантсман проиграл праймериз на выборах губернатора Юты
02:31У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6
02:22"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
02:20Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
00:31Счетная палата проверит дополнительные выплаты медикам из-за COVID-19
Лента новостейМолния