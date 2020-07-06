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Распространение нового коронавируса
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В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Введенные в Свердловской области ограничительные меры из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации продлены до 13 июля, сообщил в понедельник глава региона РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
евгений куйвашев
свердловская область
общество
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Уважаемый губернатор а почему вы разрешили в Екб открыт летние веранды и рестораны а в области еще не разрешаете? Однако основные зараженные именно на столице! Может у вас там свои интересы?
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2
свердловская область
РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/151702/91/1517029159_0:127:4800:2827_1400x0_80_0_0_9d7d724d86f55a690e66293cef13c6d5.jpg
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, евгений куйвашев, свердловская область, общество

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

15:17 06.07.2020
22156
© Фото предоставлено департаментом информационной политики губернатора Свердловской областиГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
© Фото предоставлено департаментом информационной политики губернатора Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Введенные в Свердловской области ограничительные меры из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации продлены до 13 июля, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев.
По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим числом заболевших коронавирусом: лабораторно подтверждены 14 303 случая заболевания. Всего врачи вылечили 8442 пациента, 131 человек скончался.
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"В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса", - написал Куйвашев в своем аккаунте в Instagram.
Он напомнил, что в регионе уже смогли возобновить работу многие предприятия, магазины и летние веранды кафе и ресторанов, однако дальнейшие послабления ограничений пока невозможны в связи с высоким уровнем суточного прироста заболевших.
"Прошу и сейчас внимательно соблюдать все разумные меры, которые введены, чтобы защитить ваше здоровье. Не забывайте носить маски и воздержитесь от необязательных встреч в больших компаниях", - подчеркнул губернатор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЕвгений КуйвашевСвердловская областьОбщество
Популярные комментарии
Уважаемый губернатор а почему вы разрешили в Екб открыт летние веранды и рестораны а в области еще не разрешаете? Однако основные зараженные именно на столице! Может у вас там свои интересы?
6 июля, 15:40
МИМадаил Иманов
3312001
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