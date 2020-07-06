В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Введенные в Введенные в Свердловской области ограничительные меры из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации продлены до 13 июля, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев

По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим числом заболевших коронавирусом : лабораторно подтверждены 14 303 случая заболевания. Всего врачи вылечили 8442 пациента, 131 человек скончался.

"В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса", - написал Куйвашев в своем аккаунте в Instagram.

Он напомнил, что в регионе уже смогли возобновить работу многие предприятия, магазины и летние веранды кафе и ресторанов, однако дальнейшие послабления ограничений пока невозможны в связи с высоким уровнем суточного прироста заболевших.

"Прошу и сейчас внимательно соблюдать все разумные меры, которые введены, чтобы защитить ваше здоровье. Не забывайте носить маски и воздержитесь от необязательных встреч в больших компаниях", - подчеркнул губернатор.