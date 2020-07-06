Зампред ОП Москвы хочет давать особый статус медикам за борьбу с COVID-19

"Общественная палата, наша комиссия должна выступить инициатором выделить московских врачей, медицинских работников, включая шоферов скорой помощи, тех, кто боролся и продолжает бороться с коронавирусом... Мы не деньгами, но статусом медицинского работника (предлагаем поощрять - ред.) людей, которые остановили эпидемию в Москве, это надо сделать", - сказал на расширенном заседании общественной палаты Москвы по гражданскому обществу и общественному контролю Венедиктов, отметив, что "оплата оплатой, но статус в Москве - это важно".