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Зампред ОП Москвы хочет давать особый статус медикам за борьбу с COVID-19
Зампред общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов предлагает присвоить особый статус столичным медицинским работникам и водителям скорой помощи, которые... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:15
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

Зампред ОП Москвы хочет давать особый статус медикам за борьбу с COVID-19

15:15 06.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Зампред общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов предлагает присвоить особый статус столичным медицинским работникам и водителям скорой помощи, которые боролись и продолжают бороться с коронавирусом.
"Общественная палата, наша комиссия должна выступить инициатором выделить московских врачей, медицинских работников, включая шоферов скорой помощи, тех, кто боролся и продолжает бороться с коронавирусом... Мы не деньгами, но статусом медицинского работника (предлагаем поощрять - ред.) людей, которые остановили эпидемию в Москве, это надо сделать", - сказал на расширенном заседании общественной палаты Москвы по гражданскому обществу и общественному контролю Венедиктов, отметив, что "оплата оплатой, но статус в Москве - это важно".
Предложения будут сформированы в ближайшее время, добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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