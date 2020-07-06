Найдены мутации, повышающие риск гибели от COVID-19

Медицинские сотрудники в защитных костюмах доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия. Архивное фото

Медицинские сотрудники в защитных костюмах доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия

© AP Photo / Frank Augstein Медицинские сотрудники в защитных костюмах доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Британские ученые выявили пять генетических мутаций, повышающих вероятность смертельного исхода у зараженных коронавирусом до 13 раз. Результаты исследования опубликованы на научном портале Британские ученые выявили пять генетических мутаций, повышающих вероятность смертельного исхода у зараженных коронавирусом до 13 раз. Результаты исследования опубликованы на научном портале medRxiv

"Мы открыли пять вариаций в четырех генах, которые "управляют" вероятностью гибели от COVID-19, а также оценили их распространенность в британской популяции", — пишут авторы исследования.

Эти мутации довольно редки, и все они связаны с потерей способности управлять иммунной и стрессовой реакцией на проникновение коронавируса в организм, отмечают ученые.

В последние месяцы ученые выявили факторы, связанные с вероятностью заражения, тяжестью и риском летального исхода. Так, опаснее всего COVID-19 для пожилых людей, страдающих болезнями сердечно-сосудистой системы, диабетом, имеющих лишний вес, носителей второй группы крови и людей с мутацией в гене APOE. Последняя связана с болезнью Альцгеймера.

В ходе исследования группа ученых под руководством Джулиана Гау из Лаборатории молекулярной биологии при Британском совете по медицинским исследованиям изучила данные, собранные проектом UK BioBank, и выявила еще четыре генетических фактора риска.

В UK BioBank собраны данные 400 тысяч британцев. В рамках проекта участники прошли всесторонний осмотр и анализ ДНК. Некоторые из них могли заразиться коронавирусной инфекцией, предположили ученые.

В рамках исследования они протестировали на коронавирус почти шесть тысяч участников UK BioBank, а также изучили статистику смертности от COVID-19 в Британии. Среди исследованных пациентов примерно 1,4 тысячи перенесли инфекцию, еще 193 умерли.

Биологи сопоставили наборы мелких мутаций между погибшими и выздоровевшими участниками исследования. Это позволило выявить генетические различия, влияющие на риск смерти от коронавируса.

Всего обнаружили пять мутаций в четырех генах — ERAP2, BRF2, TMEM181 и ALOXE3, которые повышают вероятность умереть от COVID-19 в пять-тринадцать раз. По мнению ученых, все эти гены влияют на производство антител, подавление стресса и регуляцию иммунного ответа на появление вирусов в организме.

Примечательно, что среди европейцев такие генетические изменения встречаются в геномах 0,1-0,6 процента случаев, в то время как вариация ALOXE3 наблюдается у семи процентов выходцев из Африки . Это, считают ученые, может объяснить большую уязвимость африканцев перед COVID-19.

Ученые уверены, что их открытие позволит оценивать эффективность действия вакцин и лекарств от SARS-CoV-2.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. В настоящее время зафиксировано более 11,3 миллиона заражений. Жертвами вируса стали почти 532 тысячи человек.