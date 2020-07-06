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Найдены мутации, повышающие риск гибели от COVID-19
Британские ученые выявили пять генетических мутаций, повышающих вероятность смертельного исхода у зараженных коронавирусом до 13 раз. Результаты исследования... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:56
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коронавирус covid-19
открытия - риа наука
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, открытия - риа наука, великобритания

Найдены мутации, повышающие риск гибели от COVID-19

15:14 06.07.2020 (обновлено: 15:56 06.07.2020)
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© AP Photo / Frank AugsteinМедицинские сотрудники в защитных костюмах доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Медицинские сотрудники в защитных костюмах доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
© AP Photo / Frank Augstein
Медицинские сотрудники в защитных костюмах доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Британские ученые выявили пять генетических мутаций, повышающих вероятность смертельного исхода у зараженных коронавирусом до 13 раз. Результаты исследования опубликованы на научном портале medRxiv.
"Мы открыли пять вариаций в четырех генах, которые "управляют" вероятностью гибели от COVID-19, а также оценили их распространенность в британской популяции", — пишут авторы исследования.
Эти мутации довольно редки, и все они связаны с потерей способности управлять иммунной и стрессовой реакцией на проникновение коронавируса в организм, отмечают ученые.
В последние месяцы ученые выявили факторы, связанные с вероятностью заражения, тяжестью и риском летального исхода. Так, опаснее всего COVID-19 для пожилых людей, страдающих болезнями сердечно-сосудистой системы, диабетом, имеющих лишний вес, носителей второй группы крови и людей с мутацией в гене APOE. Последняя связана с болезнью Альцгеймера.
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В ходе исследования группа ученых под руководством Джулиана Гау из Лаборатории молекулярной биологии при Британском совете по медицинским исследованиям изучила данные, собранные проектом UK BioBank, и выявила еще четыре генетических фактора риска.
В UK BioBank собраны данные 400 тысяч британцев. В рамках проекта участники прошли всесторонний осмотр и анализ ДНК. Некоторые из них могли заразиться коронавирусной инфекцией, предположили ученые.
В рамках исследования они протестировали на коронавирус почти шесть тысяч участников UK BioBank, а также изучили статистику смертности от COVID-19 в Британии. Среди исследованных пациентов примерно 1,4 тысячи перенесли инфекцию, еще 193 умерли.
Биологи сопоставили наборы мелких мутаций между погибшими и выздоровевшими участниками исследования. Это позволило выявить генетические различия, влияющие на риск смерти от коронавируса.
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Всего обнаружили пять мутаций в четырех генах — ERAP2, BRF2, TMEM181 и ALOXE3, которые повышают вероятность умереть от COVID-19 в пять-тринадцать раз. По мнению ученых, все эти гены влияют на производство антител, подавление стресса и регуляцию иммунного ответа на появление вирусов в организме.
Примечательно, что среди европейцев такие генетические изменения встречаются в геномах 0,1-0,6 процента случаев, в то время как вариация ALOXE3 наблюдается у семи процентов выходцев из Африки. Это, считают ученые, может объяснить большую уязвимость африканцев перед COVID-19.
Ученые уверены, что их открытие позволит оценивать эффективность действия вакцин и лекарств от SARS-CoV-2.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. В настоящее время зафиксировано более 11,3 миллиона заражений. Жертвами вируса стали почти 532 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Открытия - РИА НаукаВеликобритания
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