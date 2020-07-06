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Тверская область
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Тверские власти уделяют повышенное внимание безопасности при сдаче ЕГЭ
Обеспечению безопасности при проведении единого государственного экзамена власти Тверской области уделяют повышенное внимание. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T18:33
тверская область
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
игорь руденя

Тверские власти уделяют повышенное внимание безопасности при сдаче ЕГЭ

15:15 06.07.2020 (обновлено: 18:33 06.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ТВЕРЬ, 6 июл – РИА Новости. Обеспечению безопасности при проведении единого государственного экзамена власти Тверской области уделяют повышенное внимание.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, на совещании в понедельник с членами регионального правительства отдельное внимание было уделено проведению ЕГЭ, очный этап сдачи которого стартовал в области 3 июля и продлится по 25 июля.
"Для профилактики коронавируса в пунктах проведения экзаменационных испытаний необходимо строго соблюдать все санитарные нормы и рекомендации Роспотребнадзора, обеспечить безопасность участников и организаторов ЕГЭ, людей, занятых в работе предметных и конфликтных комиссий", - заявил на совещании губернатор области Игорь Руденя.
Шестого и седьмого июля проходит ЕГЭ по русскому языку. Этот предмет сдают 5492 человека. Для соблюдения мер санитарной безопасности сдача экзамена разделена на два дня.
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Участники ЕГЭ обеспечены защитными масками, перчатками, антисептиками, на входе проводится обязательная термометрия, при рассадке соблюдается дистанция не менее 1,5 метров.
Кроме того, проводится дезинфекция помещений. Губернатор Игорь Руденя поручил привлекать к этой работе сотрудников МЧС.
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Тверская областьИгорь Руденя
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