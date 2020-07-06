https://ria.ru/20200706/1573959521.html
Тверские власти уделяют повышенное внимание безопасности при сдаче ЕГЭ
Обеспечению безопасности при проведении единого государственного экзамена власти Тверской области уделяют повышенное внимание. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:15
2020-07-06T18:33
тверская область
игорь руденя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573937578_0:186:3072:1914_1400x0_80_0_0_6bb8f6cdfcf75affbfadd2a2ef231ec9.jpg
https://ria.ru/20200703/1573855265.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573937578_0:186:3072:1914_1400x0_80_0_0_6bb8f6cdfcf75affbfadd2a2ef231ec9.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573937578_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_f415f939d1dfad4c63a79a611b3f89be.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573937578_942:0:2990:2048_1400x0_80_0_0_8232bad5693117a881251c117c196073.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя
ТВЕРЬ, 6 июл – РИА Новости. Обеспечению безопасности при проведении единого государственного экзамена власти Тверской области уделяют повышенное внимание.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, на совещании в понедельник с членами регионального правительства отдельное внимание было уделено проведению ЕГЭ, очный этап сдачи которого стартовал в области 3 июля и продлится по 25 июля.
"Для профилактики коронавируса в пунктах проведения экзаменационных испытаний необходимо строго соблюдать все санитарные нормы и рекомендации Роспотребнадзора, обеспечить безопасность участников и организаторов ЕГЭ, людей, занятых в работе предметных и конфликтных комиссий", - заявил на совещании губернатор области Игорь Руденя.
Шестого и седьмого июля проходит ЕГЭ по русскому языку. Этот предмет сдают 5492 человека. Для соблюдения мер санитарной безопасности сдача экзамена разделена на два дня.
Участники ЕГЭ обеспечены защитными масками, перчатками, антисептиками, на входе проводится обязательная термометрия, при рассадке соблюдается дистанция не менее 1,5 метров.
Кроме того, проводится дезинфекция помещений. Губернатор Игорь Руденя
поручил привлекать к этой работе сотрудников МЧС.