Иран поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Тегеран выражает благодарность Москве за оказанную помощь в борьбе с коронавирусом, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
"Народ и власть России показали, что они солидарны с народом и правительством Ирана. И мы благодарны за помощь, оказанную нам для борьбы с коронавирусом. А также благодарны господину (президенту РФ Владимиру) Путину за то, что он поставил вопрос о создании "зеленого коридора", по которому можно будет поставлять нам зерно и продовольствие. Это действительно гуманный взгляд, который противостоит высокомерному. Спасибо вам большое", - сказал Джалали в интервью телеканалу "Россия 24".
Общее число заразившихся в Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 243 051, жертв – 11 731. При этом на данный момент выздоровели 204 083 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.