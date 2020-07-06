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Иран поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
Тегеран выражает благодарность Москве за оказанную помощь в борьбе с коронавирусом, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:14
коронавирус covid-19
россия
казем джалали
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тегеран (город)
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, россия, казем джалали, коронавирусы, тегеран (город), иран, в мире

Иран поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

15:14 06.07.2020
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© AP Photo / Vahid SalemiПолицейский автомобиль распыляет дезинфицирующее средство в Тегеране
Полицейский автомобиль распыляет дезинфицирующее средство в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Тегеран выражает благодарность Москве за оказанную помощь в борьбе с коронавирусом, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
"Народ и власть России показали, что они солидарны с народом и правительством Ирана. И мы благодарны за помощь, оказанную нам для борьбы с коронавирусом. А также благодарны господину (президенту РФ Владимиру) Путину за то, что он поставил вопрос о создании "зеленого коридора", по которому можно будет поставлять нам зерно и продовольствие. Это действительно гуманный взгляд, который противостоит высокомерному. Спасибо вам большое", - сказал Джалали в интервью телеканалу "Россия 24".
Общее число заразившихся в Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 243 051, жертв – 11 731. При этом на данный момент выздоровели 204 083 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияКазем ДжалалиКоронавирусыТегеран (город)ИранВ мире
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