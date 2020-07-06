Посол Ирана предрек смерть СВПД в случае продления оружейного эмбарго

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Если США продлят оружейное эмбарго против Ирана, то можно констатировать смерть Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.
"Недавно они (США - ред.) инициировали заседание Совбеза ООН с целью создать предпосылки для продления оружейного эмбарго в отношении Ирана. Если у США это получится, то можно будет констатировать смерть СВПД", - сказал Джалали в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, после такого шага не останется и следа от компромиссов, заложенных в этом плане.
Тегеран считает, что подобная американская политика обречена на провал, подчеркнул дипломат.
Ранее США внесли в СБ ООН проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, срок действия которого истекает этой осенью.
Согласно проекту, Совбез должен постановить, что после истечения срока действия мер, введенных в резолюции 2231, "все государства-члены должны препятствовать прямым или косвенным поставкам, продаже или передаче Ирану через свои территории или своими гражданами, либо с использованием их судов или самолетов … оружия и связанных с ним материалов". Исключение, исходя из американского проекта, может быть, в случае если специальный комитет одобрит по крайней мере за 30 дней такую деятельность "в гуманитарных целях или для любых других задач, соответствующих целям этой резолюции".
Кроме того, документ предполагает введение запрета на поставки, продажу или передачу из Ирана оружия. Страны-члены ООН, согласно тексту, должны запрещать своим гражданам закупать оружие у Ирана. Авторы предлагают запретить государствам делиться с Ираном специалистами, знаниями, финансовыми ресурсами, которые могут быть использованы для создания и обслуживания вооружений. США также предлагают запретить Тегерану осуществлять такие действия в отношении внешнего мира.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.