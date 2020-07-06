Кения возобновит международное авиасообщение с 1 августа

"Однако… мы достигли разумного предела готовности. В связи с этим я объявляю сегодня о начале поэтапного открытия страны", - сообщил он.

Бары продолжат работать исключительно навынос по меньшей мере в течение 30 дней. Также на месяц сохраняются ограничения на число посетителей свадебных и похоронных церемоний. Кроме того, Кениата продлил еще на 30 дней действие комендантского часа. Президент также отметил, что внутреннее авиасообщение возобновится с 15 июля, а международное - 1 августа.