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Кения возобновит международное авиасообщение с 1 августа
Президент Кении Ухуру Кениата сообщил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа, а также проинформировал о решении властей приступить к... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:12
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
ухуру кениата
новости - туризм
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момбаса
кения
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, ухуру кениата, новости - туризм, найроби (город), момбаса, кения, в мире

Кения возобновит международное авиасообщение с 1 августа

15:12 06.07.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Нина Зотина
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент Кении Ухуру Кениата сообщил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа, а также проинформировал о решении властей приступить к поэтапному снятию ограничений, введенных в стране из-за COVID-19.
В ходе выступления, трансляция которого велась телеканалом Citizen TV, он подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в стране еще не стабилизировалась на 100%.
"Однако… мы достигли разумного предела готовности. В связи с этим я объявляю сегодня о начале поэтапного открытия страны", - сообщил он.
В частности, Кениата объявил о прекращении действия запрета на въезд и выезд из округов Найроби, Момбаса и Мандера с 4.00 вторника. Также начнется поэтапное открытие мест отправления религиозных культов, они будут работать в ограниченном режиме. Президент подчеркнул, что в случае ухудшения ситуации с COVID-19 власти вернут в силу все ослабленные ограничения.
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Бары продолжат работать исключительно навынос по меньшей мере в течение 30 дней. Также на месяц сохраняются ограничения на число посетителей свадебных и похоронных церемоний. Кроме того, Кениата продлил еще на 30 дней действие комендантского часа. Президент также отметил, что внутреннее авиасообщение возобновится с 15 июля, а международное - 1 августа.
По последним данным, число зараженных COVID-19 в Кении составляет 7886 человек. Скончались в общей сложности 160 пациентов с коронавирусом, излечились 2287 заболевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Приостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19Ухуру КениатаНовости - ТуризмНайроби (город)МомбасаКенияВ мире
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