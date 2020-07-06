Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200706/1573959269.html
Комиссия правительства одобрила поправки в проект о режимах в инновациях
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности в понедельник одобрила поправки в проект об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:11
россия
александр жуков
михаил мишустин
госдума рф
вячеслав володин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/83/1557358344_0:55:3141:1822_1400x0_80_0_0_ed1cb7c1c78e1b80c5a6520d8e7b9bfc.jpg
https://ria.ru/20200706/1573937711.html
https://ria.ru/20200706/1573936937.html
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/83/1557358344_0:55:3141:1822_1400x0_80_0_0_ed1cb7c1c78e1b80c5a6520d8e7b9bfc.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155735/83/1557358344_199:0:2930:2048_1400x0_80_0_0_11945cef65ecab63102681fa2f8c1d2a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155735/83/1557358344_540:0:2588:2048_1400x0_80_0_0_c75d78b5fd9cfbfb93ce312fe8d87df7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр жуков, михаил мишустин, госдума рф, вячеслав володин, москва, общество

Комиссия правительства одобрила поправки в проект о режимах в инновациях

15:11 06.07.2020
37
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности в понедельник одобрила поправки в проект об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций, а также законопроект о регулировании оборота больших объемов данных, сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
"Сегодня рассмотрено и одобрено два важных вопроса, направленных на реализацию послания президента России Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года. Во-первых, одобрены поправки в законопроект "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации", - сказал Жуков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 10:51
Путин поручил расширить меры поддержки IT-стартапов
Он напомнил, что проектом закона предлагается установить экспериментальные правовые режимы для упрощения появления и внедрения цифровых инноваций, таких, как искусственный интеллект, распределенный реестр, нейротехнологии и других. В мае Госдума приняла проект в первом чтении.
"Этот законопроект, безусловно, необходимо принять до конца сессии, и думаю, мы приложим все усилия, чтобы это сделать", - сказал Жуков.
Кроме того, добавил он, в Москве с 1 июля этого года вступил в силу федеральный закон о проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 10:39
Путин поручил принять закон о правовых режимах в инновациях
"Во-вторых, для дальнейшего рассмотрения на заседании правительства России одобрен законопроект, предусматривающий обеспечение регулирования оборота больших объемов данных с учетом необходимости защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных", - заключил первый вице-спикер ГД.
В понедельник Путин поручил спикеру Госдумы Вячеславу Володину и премьер-министру Михаилу Мишустину до 26 июля обеспечить принятие закона об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций.
000000
Обсудить 0
РоссияАлександр ЖуковМихаил МишустинГосдума РФВячеслав ВолодинМоскваОбщество
Рекомендуем
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде предложили повысить компенсации за поствакцинальные осложнения
Врачи
Зампред ОП Москвы хочет давать особый статус медикам за борьбу с COVID-19
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу генеральным директором Аэрофлота Виталием Савельевым
Путин находится в постоянном контакте с главой "Аэрофлота"
МГУ
В МГУ рассказали о проблемах со средствами на развитие вуза
Врач скорой помощи
Подмосковье направило врачей в Казахстан для помощи в борьбе с COVID-19
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
В МИД Белоруссии оценили роль Договора по открытому небу
Юрий Трутнев
Трутнев предложил разработать новые меры поддержки в ДФО
Санкт-Петербург
В Петербурге число излечившихся от коронавируса превысило 25,8 тысячи
Скоростной поезд Стриж
РЖД сообщили о возвращении всех отмененных ранее поездов "Стриж"
Врач
В Роспотребнадзоре рассказали о работе по снижению рисков завоза чумы
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил расширить меры поддержки IT-стартапов
Подсчет результатов электронного голосования
На электронном голосовании не планируют запрещать портить бюллетени
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил принять закон о правовых режимах в инновациях
Школьные рюкзаки
В Карелии оценили подготовку образовательных учреждений к учебному году
Артем Кирьянов
В ОП предложили ЦИК совместно готовить экспертов по онлайн-голосованию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:37Экс-посол США в РФ Хантсман проиграл праймериз на выборах губернатора Юты
02:31У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6
02:22"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
02:20Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
00:31Счетная палата проверит дополнительные выплаты медикам из-за COVID-19
Лента новостейМолния