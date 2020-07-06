Комиссия правительства одобрила поправки в проект о режимах в инновациях

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности в понедельник одобрила поправки в проект об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций, а также законопроект о регулировании оборота больших объемов данных, сообщил журналистам первый вице-спикер Александр Жуков. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности в понедельник одобрила поправки в проект об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций, а также законопроект о регулировании оборота больших объемов данных, сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы

"Сегодня рассмотрено и одобрено два важных вопроса, направленных на реализацию послания президента России Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года. Во-первых, одобрены поправки в законопроект "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации", - сказал Жуков журналистам.

Он напомнил, что проектом закона предлагается установить экспериментальные правовые режимы для упрощения появления и внедрения цифровых инноваций, таких, как искусственный интеллект, распределенный реестр, нейротехнологии и других. В мае Госдума приняла проект в первом чтении.

"Этот законопроект, безусловно, необходимо принять до конца сессии, и думаю, мы приложим все усилия, чтобы это сделать", - сказал Жуков.

Кроме того, добавил он, в Москве с 1 июля этого года вступил в силу федеральный закон о проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта.

"Во-вторых, для дальнейшего рассмотрения на заседании правительства России одобрен законопроект, предусматривающий обеспечение регулирования оборота больших объемов данных с учетом необходимости защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных", - заключил первый вице-спикер ГД.