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Зеленский заявил о необходимости развивать трансплантацию на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости развития трансплантационной отрасли в стране, сообщила в понедельник пресс-служба офиса главы... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:07
верховная рада украины
владимир зеленский
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский заявил о необходимости развивать трансплантацию на Украине

15:07 06.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 6 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости развития трансплантационной отрасли в стране, сообщила в понедельник пресс-служба офиса главы государства.
В декабре 2019 года Верховная рада Украины приняла закон, который регулирует вопросы трансплантации. Позже документ был подписан президентом.
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"Надо очень мощно взяться за развитие трансплантации в нашей стране. Во-первых, на Украине такие операции в пять-шесть раз дешевле, чем за рубежом, а следовательно доступны для украинцев. Это повышает шанс сохранить жизнь. Во-вторых, такая качественная услуга по более низкой цене может привлечь иностранцев", - приводит слова Зеленского сайт офиса президента.
По данным пресс-службы, сейчас более пяти тысячи украинцев ожидают трансплантации органов.
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