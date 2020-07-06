Зеленский заявил о необходимости развивать трансплантацию на Украине

"Надо очень мощно взяться за развитие трансплантации в нашей стране. Во-первых, на Украине такие операции в пять-шесть раз дешевле, чем за рубежом, а следовательно доступны для украинцев. Это повышает шанс сохранить жизнь. Во-вторых, такая качественная услуга по более низкой цене может привлечь иностранцев", - приводит слова Зеленского сайт офиса президента.