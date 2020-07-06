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Захарова прокомментировала сообщения о возможном назначении послом
Официальный представитель МИД РФ, директор департамента информации и печати Мария Захарова, комментируя информацию о якобы возможном назначении послом в одну из РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:04
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика

Захарова прокомментировала сообщения о возможном назначении послом

15:04 06.07.2020
3887
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ, директор департамента информации и печати Мария Захарова, комментируя информацию о якобы возможном назначении послом в одну из стран или переводе на другую должность, сказала, что полностью сконцентрирована на ежедневной рутине и среднесрочной перспективе выполнения имеющихся задач.
Ранее в Telegram и СМИ появилась информация, что Захарова, получившая высшее дипломатическое звание посла, якобы прошла согласования и готовится стать послом в одной из стран.
"Хотите верьте, хотите не верьте, но я в данном случае это произнесу: я полностью сконцентрирована на своей как ежедневной рутине, так и на среднесрочной перспективе выполнения имеющихся задач. Я, кстати говоря, не исключаю, хочу рассказать, что какие-то из этих задач ставятся не только руководством, но вызревают сами, исходя из тех, опять же, изменений, динамично меняющегося мира, которые мы наблюдаем. Вот правда, честно могу сказать: этим я занята полностью", - сказала Захарова в онлайн-интервью, комментируя информацию о якобы ее возможном переводе на работу послом в зарубежную страну или на другую должность.
По ее словам, забавно наблюдать за периодически всплывающими "виртуальными назначениями", изменениями в ее судьбе.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Вчера, 14:49
Захарова анонсировала выход двух песен, для которых она написала тексты
"Кем я уже только не побывала, куда меня только не отправляли и не назначали... Меня лично забавляет другое, что это ведь кто-то придумывает... Можно я отвечу на ваш вопрос предельно конкретно, меня недавно посетила эта мысль светлая, рефреном напоминая Шекспира: просто хочу быть. Вот и всё", - добавила Захарова.
Президент России Владимир Путин в начале июня присвоил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла.
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Политика
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