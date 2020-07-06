Захарова прокомментировала сообщения о возможном назначении послом

"Хотите верьте, хотите не верьте, но я в данном случае это произнесу: я полностью сконцентрирована на своей как ежедневной рутине, так и на среднесрочной перспективе выполнения имеющихся задач. Я, кстати говоря, не исключаю, хочу рассказать, что какие-то из этих задач ставятся не только руководством, но вызревают сами, исходя из тех, опять же, изменений, динамично меняющегося мира, которые мы наблюдаем. Вот правда, честно могу сказать: этим я занята полностью", - сказала Захарова в онлайн-интервью, комментируя информацию о якобы ее возможном переводе на работу послом в зарубежную страну или на другую должность.