https://ria.ru/20200706/1573959003.html
Захарова прокомментировала сообщения о возможном назначении послом
Официальный представитель МИД РФ, директор департамента информации и печати Мария Захарова, комментируя информацию о якобы возможном назначении послом в одну из РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:04
2020-07-06T15:04
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ, директор департамента информации и печати Мария Захарова
, комментируя информацию о якобы возможном назначении послом в одну из стран или переводе на другую должность, сказала, что полностью сконцентрирована на ежедневной рутине и среднесрочной перспективе выполнения имеющихся задач.
Ранее в Telegram и СМИ появилась информация, что Захарова, получившая высшее дипломатическое звание посла, якобы прошла согласования и готовится стать послом в одной из стран.
"Хотите верьте, хотите не верьте, но я в данном случае это произнесу: я полностью сконцентрирована на своей как ежедневной рутине, так и на среднесрочной перспективе выполнения имеющихся задач. Я, кстати говоря, не исключаю, хочу рассказать, что какие-то из этих задач ставятся не только руководством, но вызревают сами, исходя из тех, опять же, изменений, динамично меняющегося мира, которые мы наблюдаем. Вот правда, честно могу сказать: этим я занята полностью", - сказала Захарова в онлайн-интервью, комментируя информацию о якобы ее возможном переводе на работу послом в зарубежную страну или на другую должность.
По ее словам, забавно наблюдать за периодически всплывающими "виртуальными назначениями", изменениями в ее судьбе.
"Кем я уже только не побывала, куда меня только не отправляли и не назначали... Меня лично забавляет другое, что это ведь кто-то придумывает... Можно я отвечу на ваш вопрос предельно конкретно, меня недавно посетила эта мысль светлая, рефреном напоминая Шекспира: просто хочу быть. Вот и всё", - добавила Захарова.
Президент России Владимир Путин в начале июня присвоил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла.