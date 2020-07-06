Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200706/1573958946.html
В Кувейте число заразившихся коронавирусом превысило 50 тысяч
Число случаев заражения коронавирусом в Кувейте превысило 50 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
кувейт
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1400x0_80_0_0_61a83fa8ca49e79a37fef36d7dbdf784.jpg
кувейт
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1400x0_80_0_0_61a83fa8ca49e79a37fef36d7dbdf784.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_172:0:2903:2048_1400x0_80_0_0_e4899611eb81f44d3bc23b7cc365cd94.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_365:0:2413:2048_1400x0_80_0_0_3fb91490d68e0938afda16785dd5fb54.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, кувейт, в мире

В Кувейте число заразившихся коронавирусом превысило 50 тысяч

15:04 06.07.2020
95
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Кувейте превысило 50 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
"Министерство здравоохранения сообщает о 703 новых подтвержденных случаях, 538 случаях выздоровления и пяти новых смертях от COVID-19. Общее число случаев заражения достигло 50 644", - говорится в заявлении министерства.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
По его данным, число вылечившихся от коронавируса в Кувейте превысило 41 тысячу, скончались 373 пациента.
Кувейт одной из первых арабских стран ввел самые строгие ограничения в связи с коронавирусом. На фоне большого числа выздоровевших власти объявили в конце мая о постепенном возвращении к обычной жизни в пять этапов, каждый из которых продлится три недели. Процесс снятия ограничений начался с 31 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
101000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоКувейтВ мире
Рекомендуем
Полицейский автомобиль распыляет дезинфицирующее средство в Тегеране
Иран поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
Врач
В Роспотребнадзоре рассказали о работе по снижению рисков завоза чумы
Врач скорой помощи
Подмосковье направило врачей в Казахстан для помощи в борьбе с COVID-19
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в Российской Федерации Казем Джалали
Посол Ирана предрек смерть СВПД в случае продления оружейного эмбарго
Пассажирский самолет в небе
Кения возобновит международное авиасообщение с 1 августа
Демонстрация считывания QR кода с помощью смартфона с упаковки лекарственного средства
В Минпромторге оценили работу системы обязательной маркировки лекарств
Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина
Главу ЦИК Белоруссии признали потерпевшей по делу блогера
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала сообщения о возможном назначении послом
Скоростной поезд Стриж
РЖД сообщили о возвращении всех отмененных ранее поездов "Стриж"
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 63,8 тысячи
Автомобиль украинской полиции в Киеве
В Днепропетровской области облили краской офис "Оппозиционной платформы"
Врачи
Зампред ОП Москвы хочет давать особый статус медикам за борьбу с COVID-19
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Москве завели дела после столкновения теплохода с причалом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о необходимости развивать трансплантацию на Украине
В Шанхае
В Шанхае и Ухане предупредили об угрозе наводнения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:37Экс-посол США в РФ Хантсман проиграл праймериз на выборах губернатора Юты
02:31У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6
02:22"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
02:20Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
00:31Счетная палата проверит дополнительные выплаты медикам из-за COVID-19
Лента новостейМолния