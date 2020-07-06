https://ria.ru/20200706/1573958903.html
В Роспотребнадзоре рассказали о работе по снижению рисков завоза чумы
Работа по снижению рисков завоза и распространения чумы в России, в том числе мониторинг ситуации в соседних странах, ведётся в постоянном режиме, сообщила... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:02
2020-07-06T15:02
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
китай
монголия
общество
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https://ria.ru/20200706/1573947949.html
китай
монголия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155965/95/1559659586_0:201:1920:1281_1400x0_80_0_0_3b159c30e6e73d2321c8f17bb6c5ef64.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), китай, монголия, общество