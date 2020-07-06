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В Роспотребнадзоре рассказали о работе по снижению рисков завоза чумы
Работа по снижению рисков завоза и распространения чумы в России, в том числе мониторинг ситуации в соседних странах, ведётся в постоянном режиме, сообщила... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:02
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
китай
монголия
общество
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353
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РИА Новости
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353
60
здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), китай, монголия, общество

В Роспотребнадзоре рассказали о работе по снижению рисков завоза чумы

15:02 06.07.2020
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Работа по снижению рисков завоза и распространения чумы в России, в том числе мониторинг ситуации в соседних странах, ведётся в постоянном режиме, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Роспотребнадзором в постоянном режиме ведётся работа по снижению рисков завоза и распространения чумы, в том числе мониторинг ситуации в соседних странах", - говорится в сообщении.
В России на приграничных территориях с Монголией и Китаем существуют природные очаги чумы, за которыми профильными учреждениями Роспотребнадзора осуществляется постоянное наблюдение, уточнили в пресс-службе.
"Все мероприятия в природных очагах чумы, проводятся в полном объеме, в соответствии с комплексными планами, включая эпизоотологический мониторинг, иммунизацию населения, дератизацию и дезинсекцию", - пояснили в ведомстве.
Город Пекин
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Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КитайМонголияОбщество
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