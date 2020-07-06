В Совфеде предложили повысить компенсации за поствакцинальные осложнения

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Член социального комитета Совфеда Член социального комитета Совфеда Маргарита Павлова предлагает внести поправки в закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", которыми бы предусматривалось многократное повышение компенсации за поствакцинальные осложнения.

"Размер компенсации пока обсуждается, но я полагаю, он должен быть выше тех сумм, которые предусмотрены сейчас", - сказала Павлова РИА Новости в понедельник.

Сенатор напомнила, что сейчас они составляют 10 тысяч в случае возникновения инвалидности и 30 тысяч рублей в случае смерти человека, а ежемесячная доплата к пенсии - 1376 рублей 23 копейки.

У себя в ФБ Павлова написала, что "существующие размеры пособий и компенсаций ничтожны и совершенно несоразмерны с тяжестью наступивших последствий". Люди совершенно справедливо этим возмущаются.

"Если вернуться к истории вопроса, то мы увидим, что в 2000 году государственные гарантии единовременного пособия при возникновении поствакцинального осложнения составляли 100 МРОТ (минимальных размеров оплаты труда), а в случае смерти 300 МРОТ. Потом эти положения исчезли из закона в связи с принятием изменений в КоАП и появились фиксированные суммы", - напомнила политик.

По ее словам, если пересчитать компенсации с учетом этого, исходя из реальных размеров МРОТ сегодня, то они составят примерно 1 миллион 200 тысяч в случае наступления инвалидности и 3 миллиона 600 тысяч в случае смерти пациента от вакцины. "Я убеждена, что если поднять суммы до этих величин, то они будут соизмеримы нанесенному ущербу и человек сможет восстановить свое здоровье, направить эти выплаты на реабилитацию", - подчеркнула она.

Павлова добавила, что сейчас сумма компенсаций обсуждается совместно с правительством РФ.

"Конечно, такие суммы будут выше сумм компенсаций для пострадавших в результате природных катастроф и других трагических случайностей. Считаю это нормальным по очень простой причине: природные катастрофы происходят непредсказуемо, а массовая вакцинация – часть государственной политики нашей страны. А значит, государство должно нести и нравственную, и материальную ответственность перед ними, а не просто оказывать им поддержку, как жертвам трагических несчастных случаев", - считает законодатель.

Сенатор привела данные, по которым ежегодно Роспотребнадзор фиксирует поствакцинальные осложнения. В 2019 году эта цифра составила 240 человек. Всплеск зарегистрированных поствакцинальных осложнений приходится на 2006-2009 года. От 500 до 800 случаев по стране. Последняя смерть зафиксирована 16 лет назад. "Конечно же, систему отслеживания и мониторинга поствакцинальных осложнений тоже надо совершенствовать, это должно быть следующим шагом", - отметила Павлова.