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В Совфеде предложили повысить компенсации за поствакцинальные осложнения
Член социального комитета Совфеда Маргарита Павлова предлагает внести поправки в закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", которыми бы... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:01
маргарита павлова (политик)
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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маргарита павлова (политик), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Совфеде предложили повысить компенсации за поствакцинальные осложнения

15:01 06.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Член социального комитета Совфеда Маргарита Павлова предлагает внести поправки в закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", которыми бы предусматривалось многократное повышение компенсации за поствакцинальные осложнения.
"Размер компенсации пока обсуждается, но я полагаю, он должен быть выше тех сумм, которые предусмотрены сейчас", - сказала Павлова РИА Новости в понедельник.
Сенатор напомнила, что сейчас они составляют 10 тысяч в случае возникновения инвалидности и 30 тысяч рублей в случае смерти человека, а ежемесячная доплата к пенсии - 1376 рублей 23 копейки.
У себя в ФБ Павлова написала, что "существующие размеры пособий и компенсаций ничтожны и совершенно несоразмерны с тяжестью наступивших последствий". Люди совершенно справедливо этим возмущаются.
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"Если вернуться к истории вопроса, то мы увидим, что в 2000 году государственные гарантии единовременного пособия при возникновении поствакцинального осложнения составляли 100 МРОТ (минимальных размеров оплаты труда), а в случае смерти 300 МРОТ. Потом эти положения исчезли из закона в связи с принятием изменений в КоАП и появились фиксированные суммы", - напомнила политик.
По ее словам, если пересчитать компенсации с учетом этого, исходя из реальных размеров МРОТ сегодня, то они составят примерно 1 миллион 200 тысяч в случае наступления инвалидности и 3 миллиона 600 тысяч в случае смерти пациента от вакцины. "Я убеждена, что если поднять суммы до этих величин, то они будут соизмеримы нанесенному ущербу и человек сможет восстановить свое здоровье, направить эти выплаты на реабилитацию", - подчеркнула она.
Павлова добавила, что сейчас сумма компенсаций обсуждается совместно с правительством РФ.
"Конечно, такие суммы будут выше сумм компенсаций для пострадавших в результате природных катастроф и других трагических случайностей. Считаю это нормальным по очень простой причине: природные катастрофы происходят непредсказуемо, а массовая вакцинация – часть государственной политики нашей страны. А значит, государство должно нести и нравственную, и материальную ответственность перед ними, а не просто оказывать им поддержку, как жертвам трагических несчастных случаев", - считает законодатель.
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Сенатор привела данные, по которым ежегодно Роспотребнадзор фиксирует поствакцинальные осложнения. В 2019 году эта цифра составила 240 человек. Всплеск зарегистрированных поствакцинальных осложнений приходится на 2006-2009 года. От 500 до 800 случаев по стране. Последняя смерть зафиксирована 16 лет назад. "Конечно же, систему отслеживания и мониторинга поствакцинальных осложнений тоже надо совершенствовать, это должно быть следующим шагом", - отметила Павлова.
Она выразила уверенность, что такие изменения повысят доверие к вакцинации и усилят гарантии и ответственность государства по отношению к здоровью граждан.
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Маргарита Павлова (политик)Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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