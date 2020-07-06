Мать, оставившую ребенка в лесу в Москве, направили в стационар

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Бабушкинский суд Бабушкинский суд Москвы освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар Надежду Куликову, оставившую своего ребенка в лесном массиве парка "Лосиный остров" на всю ночь, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Постановлением Бабушкинского районного суда города Москвы решен вопрос о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Куликовой, совершившей запрещенные уголовным законом деяния… в состоянии невменяемости", - рассказал собеседник агентства.

Лечебное учреждение, в которое отправят Куликову , выберет медкомиссия.

В пятницу прокурор, выступая в прениях сторон, попросила суд применить к женщине меры принудительного характера в виде направления на принудительное лечение в психиатрический стационар. По словам гособвинителя, Куликову следует освободить от уголовной ответственности, так как "запрещенные уголовным законом деяния она совершала в состоянии невменяемости".

До этого экспертиза признала подсудимую страдающей от параноидной шизофрении и нуждающейся в лечении. При ином раскладе ей мог бы грозить серьезный срок.

Утром 18 февраля 2019 года автомобилист на обочине МКАД, как следует из его показаний, увидел "движущийся мешок с ножками". У плетеного мешка были вырезаны небольшие отверстия для глаз, он был плотно привязан скотчем к маленькому мальчику. Следствие установило, что ребенка в лесном массиве парка "Лосиный остров" накануне вечером оставила мать, всю ночь он провел в лесу при отрицательной температуре воздуха, от скотча ему удалось частично освободиться самостоятельно. Вскоре правоохранители вышли на 34-летнюю Надежду Куликову. Женщина заявила, что ребенок убежал от нее и не вернулся, однако за помощью она ни к кому не обратилась. Позже в автомобиле Куликовой нашли три рулона скотча.

Через несколько дней суд арестовал женщину, ей было предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей вкупе с жестоким обращением с несовершеннолетним. Старший помощник председателя СК России Игорь Комиссаров констатировал, что "мать оставила ребенка помирать".

Шестилетний мальчик некоторое время провел в больнице, позже его направили в Центр содействия семейному воспитанию, где он находится и сейчас. В сентябре 2019 года ребенок пошел в первый класс, нередко его навещает бабушка - она хотела взять внука под опеку, однако в интересах следствия и здоровья ребенка его решили пока оставить в центре.

Куликова же по итогам комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы была признана нуждающейся в принудительном лечении. Исследованием установлено, что в момент совершения инкриминируемых деяний она не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.