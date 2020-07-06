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Мать, оставившую ребенка в лесу в Москве, направили в стационар
Бабушкинский суд Москвы освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар Надежду Куликову, оставившую... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:00
сергей куликов
игорь комиссаров
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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сергей куликов, игорь комиссаров, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Мать, оставившую ребенка в лесу в Москве, направили в стационар

15:00 06.07.2020
10406
© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар Надежду Куликову, оставившую своего ребенка в лесном массиве парка "Лосиный остров" на всю ночь, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Бабушкинского районного суда города Москвы решен вопрос о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Куликовой, совершившей запрещенные уголовным законом деяния… в состоянии невменяемости", - рассказал собеседник агентства.
Статуя Фемиды в суде
3 июля, 15:00
Прокурор хочет направить на лечение мать, бросившую сына в лесу в Москве
Лечебное учреждение, в которое отправят Куликову, выберет медкомиссия.
В пятницу прокурор, выступая в прениях сторон, попросила суд применить к женщине меры принудительного характера в виде направления на принудительное лечение в психиатрический стационар. По словам гособвинителя, Куликову следует освободить от уголовной ответственности, так как "запрещенные уголовным законом деяния она совершала в состоянии невменяемости".
До этого экспертиза признала подсудимую страдающей от параноидной шизофрении и нуждающейся в лечении. При ином раскладе ей мог бы грозить серьезный срок.
Утром 18 февраля 2019 года автомобилист на обочине МКАД, как следует из его показаний, увидел "движущийся мешок с ножками". У плетеного мешка были вырезаны небольшие отверстия для глаз, он был плотно привязан скотчем к маленькому мальчику. Следствие установило, что ребенка в лесном массиве парка "Лосиный остров" накануне вечером оставила мать, всю ночь он провел в лесу при отрицательной температуре воздуха, от скотча ему удалось частично освободиться самостоятельно. Вскоре правоохранители вышли на 34-летнюю Надежду Куликову. Женщина заявила, что ребенок убежал от нее и не вернулся, однако за помощью она ни к кому не обратилась. Позже в автомобиле Куликовой нашли три рулона скотча.
Через несколько дней суд арестовал женщину, ей было предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей вкупе с жестоким обращением с несовершеннолетним. Старший помощник председателя СК России Игорь Комиссаров констатировал, что "мать оставила ребенка помирать".
Шестилетний мальчик некоторое время провел в больнице, позже его направили в Центр содействия семейному воспитанию, где он находится и сейчас. В сентябре 2019 года ребенок пошел в первый класс, нередко его навещает бабушка - она хотела взять внука под опеку, однако в интересах следствия и здоровья ребенка его решили пока оставить в центре.
Куликова же по итогам комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы была признана нуждающейся в принудительном лечении. Исследованием установлено, что в момент совершения инкриминируемых деяний она не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
В ходе одного из судебных заседаний стало известно, что женщина часто наказывала сына за плохое, провокационное и навязчивое поведение, могла запереть его на балконе, оттаскать за ухо или побить ремнем. При этом еще до инцидента она вместе с ребенком посещала специалистов, которым жаловалась на его непослушание, считала его страдающим расстройством поведения. Опрошенные врачи и психологи заявляли, что предлагали Куликовой пройти обучение методам обращения с детьми, но она отказывалась.
Автомобиль Следственного комитета РФ
25 февраля, 17:01
В Череповце завели дело на женщину, оставившую ребенка в ТЦ
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Сергей КуликовИгорь КомиссаровСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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