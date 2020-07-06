Главу ЦИК Белоруссии признали потерпевшей по делу блогера

По ее словам, она впервые в жизни проходит по уголовному делу в качестве потерпевшей. "Дело ведет обычный следователь, создана отельная следственная бригада, которая занимается расследованием (уголовного дела в отношении Тихановского - ред.) по всем эпизодам. Вот один из следователей, а это женщина, она и допрашивала меня", - уточнила глава ЦИК.