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Главу ЦИК Белоруссии признали потерпевшей по делу блогера
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина сообщила, что Следственный комитет республики признал ее потерпевшей в рамках уголовного дела, которое касается... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:06
президентская кампания в белоруссии
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президентская кампания в белоруссии, лидия ермошина, цик белоруссии, минск, белоруссия, в мире

Главу ЦИК Белоруссии признали потерпевшей по делу блогера

15:06 06.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ЖмуцкийГлава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина
Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина
© РИА Новости / Дмитрий Жмуцкий
МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина сообщила, что Следственный комитет республики признал ее потерпевшей в рамках уголовного дела, которое касается президентских выборов, фигурантом этого дела является видеоблогер Сергей Тихановский.
Ранее Ермошина сообщила, что обратилась в СК с просьбой проверить, не подпадают ли действия Тихановского, чья жена выдвигается кандидатом в президенты страны, под уголовную статью о воспрепятствовании проведению выборов и работе ЦИК. По ее словам, на пикетах по сбору подписей, который ранее проводили Тихановский и его сторонники, в отношении нее использовалась надпись "прихлопнуть" и далее - оскорбительное прозвище, в этом она увидела угрозу в свой адрес. Кроме того, Ермошина отмечала, что Тихановский предлагал своим сторонникам собраться на пикет у ее дома в Минске и "заодно зайти в гости".
"Они (СК республики - ред.) вызвали меня к себе для дачи показаний и приняли постановление признать меня потерпевшей по делу в отношении господина Тихановского", - сообщила Ермошина в понедельник агентству Sputnik Беларусь.
По ее словам, она впервые в жизни проходит по уголовному делу в качестве потерпевшей. "Дело ведет обычный следователь, создана отельная следственная бригада, которая занимается расследованием (уголовного дела в отношении Тихановского - ред.) по всем эпизодам. Вот один из следователей, а это женщина, она и допрашивала меня", - уточнила глава ЦИК.
Милиция Белоруссии
26 июня, 13:29
Белорусские правозащитники сообщили о новых делах против блогеров
Ранее Тихановский планировал участвовать в выборах президента Белоруссии, которые пройдут 9 августа, однако не смог зарегистрировать в ЦИК инициативную группу для своего выдвижения, поскольку отбывал административный арест и не мог лично подписать необходимые документы. Между тем инициативную группу зарегистрировала жена Тихановского Светлана, и теперь она баллотируется на высший государственный пост.
Тихановский и еще как минимум девять его сторонников содержатся под стражей с конца мая. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок" из-за инцидента на пикете в Гродно, где произошла потасовка с двумя сотрудниками милиции. Действия одного из сторонников Тихановского дополнительно квалифицированы следствием по статье "насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел". Кроме того, 16 июня центр "Весна" сообщил, что в отношении Тихановского возбуждено еще одно уголовное дело – за воспрепятствование проведению выборов. Правозащитники Белоруссии считают блогера политическим заключенным.

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30 июня, 17:37
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Президентская кампания в БелоруссииЛидия ЕрмошинаЦИК БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
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