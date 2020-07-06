https://ria.ru/20200706/1573958714.html
РЖД сообщили о возвращении всех отмененных ранее поездов "Стриж"
Все поезда "Стриж", отмененные ранее из-за ситуации с коронавирусом, с 15 июля вернутся на маршрут Москва – Нижний Новгород, сообщили РЖД. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:00
2020-07-06T16:36
туризм
туризм
новости - туризм
нижний новгород
федеральная пассажирская компания
ржд
москва
общество
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1
нижний новгород
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Все поезда "Стриж", отмененные ранее из-за ситуации с коронавирусом, с 15 июля вернутся на маршрут Москва
– Нижний Новгород
, сообщили РЖД
.
"В связи с постепенным снятием ограничений и для удовлетворения спроса пассажиров на поездки АО "ФПК
" (дочернее общество ОАО "РЖД") возобновляет курсирование всех поездов "Стриж" между Москвой и Нижним Новгородом. С 15 июля в графике восстанавливаются ежедневные скоростные поезда №№ 701/702, 703/704, 705/706, 707/708, 709/710", - говорится в сообщении в понедельник.
Ранее в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой движение большинства поездов "Стриж" временно приостанавливалось, в графике сохранялись только поезда № 704 и № 705. По мере снятия ограничений, с 3 июля на маршрут вернулись еще три пары поездов, которые курсировали по отдельным датам.
Скоростные поезда "Стриж" способны развивать скорость до 200 километров в час. В среднем поездка между Москвой и Нижним Новгородом занимает чуть более 3 часов 40 минут. В составы включены вагоны с местами для сидения первого и второго классов, спальные вагоны класса "люкс". Все вагоны оборудованы системой климат-контроля, включающей очистку и обеззараживание воздуха, а также экологически чистыми туалетными комплексами.
Для защиты здоровья пассажиров и сотрудников принимается комплекс специальных мер. Перед выходом в рейс вагоны проходят обязательную дезинфекцию, уборка с применением специальных обеззараживающих средств осуществляется и в пути следования. После отправления составов в рейс проводится обязательная термометрия всех пассажиров бесконтактным термометром. Также в вагонах организована продажа средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептические средства и т.п.).