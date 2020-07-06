В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 63,8 тысячи

Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске. Архивное фото

Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске

© Sputnik / Виктор Толочко Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске

МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Число зарегистрированных случаев Число зарегистрированных случаев COVID-19 Белоруссии выросло за сутки на 250 до 63 804, умерли еще шесть человек, всего скончались 429 пациентов, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава республики.

По данным на воскресенье, число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии достигло 63 554, умерли 423 пациента. Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал 973, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 300. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней.

"Зарегистрированы 63 804 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 074 240 тестов", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 429 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией".

"В Беларуси на 6 июля выздоровели и выписаны 51 120 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19", - проинформировали в пресс-службе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.