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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200706/1573958551.html
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 63,8 тысячи
Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии выросло за сутки на 250 до 63 804, умерли еще шесть человек, всего скончались 429 пациентов, сообщила в... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
александр лукашенко
воз
белоруссия
в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, александр лукашенко, воз, белоруссия, в мире

В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 63,8 тысячи

14:58 06.07.2020
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© Sputnik / Виктор ТолочкоМашина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске. Архивное фото
МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии выросло за сутки на 250 до 63 804, умерли еще шесть человек, всего скончались 429 пациентов, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава республики.
По данным на воскресенье, число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии достигло 63 554, умерли 423 пациента. Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал 973, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 300. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней.
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"Зарегистрированы 63 804 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 074 240 тестов", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 429 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией".
"В Беларуси на 6 июля выздоровели и выписаны 51 120 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19", - проинформировали в пресс-службе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАлександр ЛукашенкоВОЗБелоруссияВ мире
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