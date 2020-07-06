Екатеринбургский митрополит уличил Сергия в лукавстве при получении сана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Запрещенный в служении Запрещенный в служении схимонах Сергий (Николай Романов) попытался скрыть свою судимость ради получения сана, считает митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

"Церковь проявила к вам снисхождение, закрывая глаза на канонические препятствия к хиротонии, которые делали принятие вами священнического сана абсолютно невозможным. Мы надеялись, что труды, понесенные вами на благо Церкви, покаянный плач и смирение, быть может, перевесят на чаше праведного Суда Божия строгость канонов", — говорится в письме митрополита, опубликованном на сайте епархии.

Как уточняется в послании, утверждения Сергия о том, что патриарх Алексий II уговаривал его принять священный сан, не соответствуют действительности.

"Правда в том, что совершенное вами преступление в автобиографии при принятии сана вы зашифровали фразой: "в 1984-1997 годах находился и работал в УЩ-349/13 по специальности электрика". Я думаю, всем очевидна ваша изворотливость и лукавство при формулировке неудобного факта вашей биографии", — написал митрополит.

Ранее депутат Госдумы Евгений Марченко призвал Генпрокуратуру СК проверить деятельность Сергия в Среднеуральском женском монастыре, указав в обращении, что Романов был судим по статьям "Убийство", "Кража" и "Разбой" и приговорен к 13 годам лишения свободы.

В обращении указывалось, что эти данные подтверждает Главный информационно-аналитический центр МВД.

В Екатеринбургской епархии заявили, что изучают данные о судимости Сергия, но решение о лишении его сана приняли "без учета каких-то событий значительной давности".

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".

Епархия сперва лишила его права проповедовать, но клирик продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого правящий архиерей запретил его в служении, позже церковный суд лишил его сана.