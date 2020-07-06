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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200706/1573958521.html
Екатеринбургский митрополит уличил Сергия в лукавстве при получении сана
Запрещенный в служении схимонах Сергий (Николай Романов) попытался скрыть свою судимость ради получения сана, считает митрополит Екатеринбургский и Верхотурский РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:05
религия и мировоззрение
схиигумен сергий (николай романов)
общество
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У нас и Сергей Королев на Колыме чуть не сгинул, но потом создал ракетную отрасль, К.К. Рокосовский тоже сидел, а потом побежал фашизм. Не нужно изворачиваться! Сергий называет вещи своими именами, это очень многим не нравится.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
схиигумен сергий (николай романов), общество

Екатеринбургский митрополит уличил Сергия в лукавстве при получении сана

14:58 06.07.2020 (обновлено: 16:05 06.07.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСхимонах Сергий
Схимонах Сергий
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Схимонах Сергий. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Запрещенный в служении схимонах Сергий (Николай Романов) попытался скрыть свою судимость ради получения сана, считает митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

"Церковь проявила к вам снисхождение, закрывая глаза на канонические препятствия к хиротонии, которые делали принятие вами священнического сана абсолютно невозможным. Мы надеялись, что труды, понесенные вами на благо Церкви, покаянный плач и смирение, быть может, перевесят на чаше праведного Суда Божия строгость канонов", — говорится в письме митрополита, опубликованном на сайте епархии.

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Как уточняется в послании, утверждения Сергия о том, что патриарх Алексий II уговаривал его принять священный сан, не соответствуют действительности.
"Правда в том, что совершенное вами преступление в автобиографии при принятии сана вы зашифровали фразой: "в 1984-1997 годах находился и работал в УЩ-349/13 по специальности электрика". Я думаю, всем очевидна ваша изворотливость и лукавство при формулировке неудобного факта вашей биографии", — написал митрополит.
Ранее депутат Госдумы Евгений Марченко призвал Генпрокуратуру и СК проверить деятельность Сергия в Среднеуральском женском монастыре, указав в обращении, что Романов был судим по статьям "Убийство", "Кража" и "Разбой" и приговорен к 13 годам лишения свободы.
В обращении указывалось, что эти данные подтверждает Главный информационно-аналитический центр МВД.
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3 июля, 14:13Религия и мировоззрение
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В Екатеринбургской епархии заявили, что изучают данные о судимости Сергия, но решение о лишении его сана приняли "без учета каких-то событий значительной давности".
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".
Епархия сперва лишила его права проповедовать, но клирик продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого правящий архиерей запретил его в служении, позже церковный суд лишил его сана.
На клирика из-за его публичных высказываний также завели административное дело, его рассмотрение назначено на 7 июля.
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Религия и мировоззрениеСхиигумен Сергий (Николай Романов)Общество
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Религию, как и гей-пропаганду надо запрещать среди несовершеннолетних.
6 июля, 16:33
vv dok
1712007
У нас и Сергей Королев на Колыме чуть не сгинул, но потом создал ракетную отрасль, К.К. Рокосовский тоже сидел, а потом побежал фашизм. Не нужно изворачиваться! Сергий называет вещи своими именами, это очень многим не нравится.
6 июля, 16:19
artjom kolesov
5010014
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